Constructorul a demarat lucrările noului stadion din Calea Buziașului. Termen de finalizare, anul 2026

Constructorul desemnat să se ocupe de ridicarea noului stadion municipal al Timișoarei a început luni șantierul noului obiectiv de investiții din domeniul sportiv. Împreună, primarul Dominic Fritz, cel care a aprobat finanțarea, și viceprimarul Cosmin Tabără, care s-a ocupat de punerea în operă a proiectului reînnoit al stadionului, alături de mai multe glorii ale fotbalului timișorean din anii post revoluție, au dat startul lucrărilor.

Investiția ar trebui să fie gata în 2026. Stadionul va avea zece mii de locuri, o suprafață de peste 9000 de metri pătrați, un număr de 508 locuri la zona VIP, plus 102 locuri la loje, sunt cifrele care vor marca investiția. Dorința este ca în 28 de luni, adică în 2026, să fie gata. Lângă stadion se va amenaja și un parc. Proiectul include și mutarea buclei de întoarcere a tramvaiului cu aproximativ 200 de metri mai aproape de sensul giratoriu AEM, noul stadion fiind situat chiar în zona unde aceasta e situată.

”Astăzi punem piatra de temelie pentru noul stadion al Timișoarei, arena ”Eroi Timișoarei”. Și este o zi în care renaște, de fapt tot fotbalul timișorean. O zi ce mulți au crezut că n-o să vină. Dar mă bucur că cu toate echipa, cu multă muncă în ultimii 3 ani am ajuns aici la acest proiect, un stadion de 10.000 de locuri, în care investim 115 milioane de lei în următorii 3 ani. Un stadion care dă speranță jucătorilor tineri că vor avea unde să joace, un stadion care se leagă de tradiția timișoreană în fotbal. Suntem aici cu mulți jucători legendari ai Timișoarei care asistă la acest moment istoric, un stadion care va fi pentru toți timișoreni, nu doar pentru fotbaliști, nu doar pentru sportivi, ci de fapt pentru toți. Vom ține și concerte aici, evenimente mari și vom avea un loc în care se adună toată comunitatea. Mă bucur încă o dată că am reușit să ajungem în acest moment”, a declarat, la momentul festiv, primarul Dominic Fritz.

El a spus că proiectul inițial a ridicat numeroase probleme și că nimeni nu a dorit să liciteze în condițiile în care primăria lansase proiectul… revizuit, față de cel lansat de precedenta administrație. Fritz a spus despre vechiul proiect că ”nu era unul realist”. Edilul șef a vorbit și despre stadionul care va înlocui ”Dan Păltinișanu”, ca fiind ”Proiectul Consiliului Județean, care este în mare întârziere”.

”În ultimii 3 ani am refăcut de mai multe ori o licitație pentru proiectul tehnic, am crescut prețul pentru că proiectul inițial nu era unul realist, ci mă bucur că cu multă perseverență și și cu o asumare financiară din partea Primăriei și a municipiului am ajuns în acest moment. Deci acest stadion de acum înainte se va construi acest pe acest teren și termenul de finalizare este de 26, 27 de luni, deci în 2026 vom putea juca aici. Este și după standardele UEFA patru, adică vom putea juca și meciuri internaționale aici și este un un stadion de care avem nevoie în timp ce așteptăm și proiectul Guvernului, proiectul Consiliul Județean care este în mare întârziere”, a mai spus Fritz.

Probabil cel care s-a luptat cel mai mult pentru acest proiect este viceprimarul Cosmin Tabără. Lăsat, în mare, fără prea multe obiecte de activitate, chiar de către cel cu care a participat la acest moment festiv, pentru că nu vota proiectele lansate de actuala administrație, Tabără nu s-a lăsat și a insistat permanent pentru stadion.

”Poate mulți nu au crezut că vom începe, vom începe construcția, nu au crezut că vom finaliza această procedură de licitație, dar după 3 ani de zile aproape vedem că se încep lucrările. Practic, sunt începute de anul trecut, pentru că odată cu finalizarea licitației s-a început, s-a demarat proiectul tehnic. Proiectul tehnic, care a trebuit să obțină avizele, a obținut absolut toate avizele. Acesta a fost și singurul impediment a începerilor lucrărilor încă din toamnă, dar el va fi construit cu patru tribune distincte, pentru că trebuia să lăsăm un spațiu față de clădirea din spate, de 10 metri, pentru a pun putea primi avizul ISU”, a declarat Cosmin Tabără, viceprimarul Timișoarei.

Oficialul a abordat și problema proiectului inițial. A admis că dacă s-ar fi mers pe acea variantă, cu 15000 de locuri, prețul ar fi fost mult prea mare pentru bugetul local. În plus, nu se puteau respecta și toate normele cerute.

”igur că s-a discutat foarte mult despre capacitatea stadionului, despre faptul că nu are 15.000 de locuri. Eu nu vreau să intru foarte mult în detalii și să intru într-o dispută cu fostul primar, dar acel lucru astăzi nu se putea realiza aici, pentru că vorbim de anumite norme care trebuie îndeplinite și de prețul stadionului. El era făcută. Proiectul inițial 87 de milioane, cel care a actualizat prețul actualului stadion este exact societatea care a făcut studiul de fezabilitate atunci. Ori noi l-am scos cu prețul de 87 de milioane, cât era prevăzut pentru 15.000 de locuri la o capacitate de 9000 de locuri și nu am avut nici măcar o societate care să fie interesată de acest preț. Am ridicat de două ori prețul și, vă rog să observați, în comparație cu celelalte stadioane din țară, prețul pe loc la stadionul de aici este 2.200 euro, ori orice stadion din țară se ridică la peste 2000-602.800 euro și ne uităm la Stadionul Ghencea, la Stadionul Giulești. Sigur că este un preț pe care Timișoara și-l și-îl asumă din bugetul local și asta este un lucru foarte important, pentru că la actualizare a prețului 15.000 capacitatea ajungeam la un un preț de 139 de milioane de lei. Ori noi trebuie să ne gândim că trebuie să investim și în școli, trebuie să investim și în spitale, vedem că spitalul de copii nu are încă dotările făcute, celelalte spitale au nevoie de de bani și atunci sigur că trebuie să ne gândim la toate aspectele. Pe de altă parte, dacă ținând cont de faptul că se va construi și acel stadion de 32.000 de locuri făcute CNI, care va fi făcut din bani de la Guvern, trebuie să ne raportăm la nevoile pe care le ale Timișoara”, a declarat Tabără.

Alături de oficialitățile orașului, la evenimentul oficial a fost prezent și marele portar care a apărat culorile Timișoarei, Costel Pantilimon.

”Mulțumim că cineva a înțeles că este nevoie de infrastructură pentru sportul din Timișoara. Mă bucur cumva că cineva a luat atitudine și au început acest prim proiect. Sper cumva să prin această mișcare să începem să adunăm tot mai mulți oameni către sport. Vorbim aici și de mediul de de afaceri și oamenii care vor să se alăture în principal a tot ceea ce înseamnă sport și dezvoltare de masă. Este un moment important, este un moment în care cumva eu împreună cu cu echipa noastră cu va avem mari speranțe. Avem mari speranțe că în următorii 2,5 ani acest proiect cumva va lua, va avea finalitate și va lua cumva naștere un proces nou în dezvoltare a în dezvoltare a tinerilor. Asta e important pentru noi. Pentru mine, cel puțin în momentul de față, e este o gură de aer, pentru că așa putem să-i motivăm în continuare și pe pe sportivii noștri, pe oamenii care vor să vină alături de club a. De asta am mai spus,, în momentul de față orașul are nevoie de infrastructură. Cu cât mai multe oportunități, cu atât cu atât mai bine pentru pentru copiii care vor să facă sport, pentru cei care vor să să dezvolte cumva orașul prin tot ceea ce înseamnă atragerea de de finanțare, atragerea de de oameni care vor cumva să să vină să investească în în tot ce înseamnă orașul”, a declarat Pantilimon, care în prezent conduce, din punct de vedere administrativ, ASU Poli.

Costul stadionului este de 115 milioane de lei, iar lucrările ar trebui finalizate în doi ani și trei luni. În urma licitației, repetată de mai multe ori din lipsă de ofertanți, câștigătoare a fost declarată în primăvara anului precedent oferta companiei Tehnodomus.

