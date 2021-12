Constructorul bazei militare de la Deveselu, Danya Cebus, lucrează la un proiect rezidențial în Timișoara

Compania de construcții Danya Cebus, cunoscută pentru realizarea bazei militare de la Deveselu, își extinde puternic activitatea de dezvoltare de locuințe din România, în Timișoara, Brașov, Pipera și Săftica, unde deține terenuri pentru sute de unități locative.

Danya Cebus a fost zeci de ani compania de construcții a grupului Africa Israel Investments, care a intrat în România prin AFI Europe, proprietar al centrelor comerciale AFI Cotroceni, cel mai mare mall din România, AFI Ploiești și AFI Brașov. De altfel, Danya Cebus a construit cele mai importante proprietăți din portofoliul AFI Europe, cum sunt mall-urile AFI Cotroceni din București sau, mai nou, AFI Brașov.

Recent, compania de construcții a intrat sub controlul Lapidoth Capital, firma milionarului israelian Jacob Luxenburg (65 de ani). După o încercare cu un proiect mic de case în Corbeanca, Danya Cebus s-a activat ca dezvoltator imobiliar în urmă cu un an, când a preluat de la partenerul său israelian, Tagor, proiectul rezidențial Adora Forest din Timișoara. Compania a fost constructorul primelor două blocuri din Adora Forest, sub dezvoltarea Tagor, și acum continuă proiectul, sub numele Danya Forest, cu încă 3 blocuri

„Avem în lucru un proiect rezidențial în Timișoara, unde se construiesc acum două din cele trei blocuri planificate, un total de 350 de apartamente. Am mai acționat ca dezvoltator în proiectul Corbeanca Park. În viitor vrem să facem un proiect în Pipera, unde avem teren și unde putem face aproximativ 77 de case. Este un produs care lipsește de pe piață. În Brașov avem un teren mare, dar încă nu dezvoltăm acolo. Avem teren și în Săftica. Ne interesează să dezvoltăm doar proiecte rezidențiale, nu și alte tipuri de proprietăți“, a declarat, pentru Profit.ro, Shlomi Mintzer, CEO al Danya Cebus Rom.

Prin subsidiara sa Idodo Investments, Danya a cumpărat la licitație, în 2016, cu 3,6 milioane lei, un teren de 2 hectare de pe malul lacului Pipera de la o firmă executată silit de Piraeus Bank Romania, potrivit unor documente obținute de Profit.ro. Anul trecut, terenul a fost evaluat la 4,3 milioane de euro.

Danya Cebus a intrat pe piața românească în 2007 și a acționat, inițial, drept constructor al proiectelor companiei sale mamă de la acea dată, Africa Israel Investments. Ulterior, a realizat și proiecte pentru terți, cel mai cunoscut contract al companiei fiind cel pentru construcția bazei militare de la Deveselu, un contract de circa 50 de milioane de euro.

Timp de peste 30 de ani, Danya Cebus a fost parte a grupului Africa Israel Investments, deținut de miliardarul Lev Leviev. Africa Israel a fost fondat în anii `30 de evrei sud-africani ca o companie imobiliară, după care a fost cumpărat de banca israeliană Leumi. Leviev, un imigrant din Uzbekistan, care și-a făcut averea din afaceri cu diamante, a cumpărat pachetul majoritar în 1997. Grupul Africa Israel Investments a fost puternic lovit de criza financiară din 2008, iar, în 2015, Leviev a pierdut controlul companiei într-un proces de restructurare a datoriilor. În 2019, Africa Israel Properties, compania care deține AFI Europe, a fost vândută cu circa 303 milioane de dolari companiilor Big Shopping Centers și Mega Or Holdings, iar restul deținerilor Africa Israel, inclusiv Danya Cebus, au fost cumpărate de Lapidoth Capital, controlată de Jacob Luxenburg. Participația lui Luxenburg în Lapidoth este estimată la peste 460 de milioane de dolari. Anul trecut, după 47 de ani, acțiunile Africa Israel au fost oprite de la tranzacționare pe bursa de la Tel Aviv.

