Construirea de creșe, proiect prioritar pentru ministrul Dezvoltării. Pentru Timișoara, Fritz a cerut patru

Ministrul Dezvoltării, Cseke Atilla, aflat vineri în vizită la Timișoara, a declarat că un program căruia îi acordă atenție deosebită este cel de construire de creșe. Compania Națională de Investiții are un buget de 240 de milioane de lei, iar până acum au fost depuse solicitări pentru 84 de creșe, la nivel național. Fondurile s-ar putea suplimenta dacă Comisia Europeană agreează variantă propusă de guvern pentru PNRR. În acest caz, ar urma să fie construite 140 de noi creșe.

„În privința creșelor, pentru copii de 0-3 ani, putem spune că avem o lipsă de infrastructură acută în toată țara, atât în localitățile mari, cât și în cele mai mici. Suntem în faza în care se lucrează la proiectul tehnic al creșelor. Vor fi făcute trei niveluri de proiecte: pentru 4-5 grupe, pentru 6-7 și pentru 10-11 grupuri. Fiecare grup are maximum 10 copii, la normele actuale”, a explicat Cseke Atilla.

Totul depinde și de rezultatul negocierilor de la Bruxelles pe tema PNRR-ului, dar, din ce speră ministrul, la vară ar trebui date primele aprobări. În caz că vor exista mai multe cereri decât banii disponibili, se va lua în calcul cât de necesar este în fiecare localitate. În prim plan vor fi reședințele de județ, ministrul dând exemplul Zalăului care are singura creșă din tot județul Sălaj. Fiecare creșă va avea bucătărie și spălătorie proprie, zone special amenajate pentru copii, panouri voltaice și alte sisteme care să ducă spre un consum de energie cât mai scăzut.

„Anul trecut, am avut 3.000 de nou-născuți în Timișoara. Este nevoie mare de locuri în creșe. Anul acesta am avut 600 de cereri de înscriere. În vremuri normale, avem 450 de locuri, dar, momentan, în pandemie, normele de lasă loc de doar în jur de 270 de copii. Avem începute câteva proiecte de creșe pe fonduri europene. Vom depune la CNI pentru patru terenuri o cerere pentru aceste proiecte prototip. Am identificat trei terenuri mai mari în Bucovina, Calea Șagului și Soarelui și unul mai mic în Steaua. Am discutat cu domnul ministru că probabil nu vom primi patru creșe aprobate. Important este ca noi să ne pregătim pentru orice posibilități”, a declarat și primarul Dominic Fritz.

