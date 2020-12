Continental din România s-a implicat în acest an în lupta cu pandemia și în proiecte de responsabilitate socială

Continental a continuat, și în 2020, să se implice și să susțină activități de responsabilitate socială derulate la nivel național și local, acolo unde compania își desfășoară activitatea. Sediile din Carei, Iași, Nădab, Sibiu și Timișoara au spus “prezent” multor proiecte în care compania, prin angajații săi sau prin sponsorizări ori donații, au putut să schimbe în bine comunitatea.

„Cei 20.000 de angajați ai Continental în România au dat dovadă de unitate și, prin inițiativele și creativitatea lor în timpul acestui an, coroborate cu sponsorizările făcute de companie, am putut să aducem, prin proiectele în care ne-am implicat, o mică schimbare în bine. Într-un an extrem, din multe puncte de vedere, una dintre cele patru valori ale companiei noastre iese în evidență: solidaritatea”, a explicat dr. Christian von Albrichsfeld, Head of Country Continental România.

Angajații din toate sediile din România au strâns rândurile în acest an pentru a contribui la controlul răspândirii coronavirusului și s-au implicat pentru a oferi ajutor cât mai multor persoane. Continental România a sprijinit lupta împotriva răspândirii noului coronavirus atât financiar, cât și cu echipamente oferite spitalelor pentru a face față mai bine situației.

Printre inițiativele desfășurate în baza donațiilor făcute de Continental România de aproximativ 80.000 de euro, se numără achiziționarea a numeroase ventilatoare neinvazive, containere de triaj epidemiologic, infuzomate, teste COVID-19, kituri de prelevare plasmă, echipamente și consumabile pentru spitale și mediul universitar, precum și materiale pentru producția de viziere. Compania a împrumutat unei unități spitalicești și un AGV (Automated Guided Vehicle) echipat cu filtre UV pentru dezinfectarea coridoarelor.

Pe lângă toate acestea, mulți angajați au făcut și donații direct către organizații neguvernamentale care au inițiat proiecte pentru lupta împotriva COVID-19. Unii dintre ei s-au implicat, voluntar, în timpul liber, în urma unui training realizat în cadrul companiei, la un call-center DSP pentru a răspunde îngrijorărilor persoanelor care solicitau informații cu privire la pandemia de coronavirus; alții au donat sânge pentru a sprijini sistemul sanitar în această perioadă dificilă; alții au susținut inițiativele pentru producția de echipamente medicale alternative, precum vizierele, atât de necesare în lupta contra acestei epidemii.

De asemena, ventilatoare neinvazive care au fost scoase din uz au fost reparate datorită contribuției companiei la o inițiativă a PAR (Parteneriatul Auto Român).

Mai mult decât atât, compania s-a implicat și în susținerea educației la nivel preuniversitar și universitar prin donații în bani sau echipamente pentru a susține desfășurarea orelor în mediul virtual în sistemul preuniversitar și universitar de învățământ.

Compania a susținut, prin sponsorizări, mai multe proiecte care au vizat diverse acțiuni de responsabilitate socială. Unul din aceste proiecte a beneficiat de o sponsorizare în valoare de 72.000 de lei și are ca pricipal obiectiv oferirea de burse de către MagiCAMP (burse oferite copiilor bolnavi de cancer pentru a-i ajuta să se reîntoarcă și să se reintegreze în mediul școlar). Sponsorizarea a fost făcută de fabrica de anvelope din Timișoara. Cu prilejul Zilei Copilului, 1 Iunie 2020, copiii angajaților Continental Sibiu au realizat desene, care au fost „licitate” în locație, suma strânsă fiind direcționată spre proiectul „Microduș MagiCAMP”. Un microbuz tematic adaptat într-o mașină colorată, dotată cu duș, toaletă și chiuvetă le permite copiilor din medii defavorizate să învețe normele de bază ale igienei.

În ceea ce privește domeniul medical, fabrica de anvelope a sponsorizat Spitalul de Copii “Louis Țurcanu” din Timișoara pentru achiziția de instrumentar laparoscopic necesar intervențiilor chirurgicale, precum și Spitalul CFR din Timișoara, suma totală donată celor două unități spitalicești ridicându-se la peste 30 000 de euro.

În prezent, o echipă de colegi de la Continental Sibiu lucrează, în afara orelor de program, la traducerea în limba română a unui soft pentru un baston folosit de nevăzători. Aceștia se implică în traducerea și updatarea softului inițial, furnizat de o companie turcă. După finalizarea adaptării softului în limba română, în perioada ianuarie-februarie 2021, asociația cu care colaborează în acest proiect va achiziționa 70 de bastoane de care vor beneficia persoane nevăzătoare din țară.

Proiectul “Surprinde o mamă” a venit în sprijinul a 44 de femei din comunitatea ieșeană aflate în situații de viață vulnerabile. În toamnă, 26 de ghiozdane complet echipate cu rechizite au ajuns la copiii cu o situație materială precară din mai multe localități din județul Iași, acțiune care, alături de “Fondul de burse”, contribuie la reducerea abandonului școlar cauzat de lipsa resurselor financiare sau materiale. Pentru a susține și mai mult “Fondul de burse”, anul acesta Continental Iași a inițiat o campanie nouă – Artă pentru caritate – în cadrul căreia mai mulți colegi au realizat picturi sau fotografii pe care le-au scos la licitație internă. Banii astfel strânși au constituit 3 burse de studiu în valoare totală de 6 600 de lei, acordate elevilor cu rezultate foarte bune la învățătură, dar cărora le lipsesc posibilitățile financiare.

La Timișoara, sediul automotive al companiei s-a alăturat la începutul anului unei inițiative prin care au fost strânse fonduri pentru medicamentele copiilor internați la secția hemato-oncologie, nevoia pentru aceste medicamente fiind foarte mare. Proiectul vine în sprijinul copiilor internați în această secție, iar zeci de colegii au contribuit prin donații. De asemenea, angajații Continental Automotive Timișoara s-au implicat și au susținut și campania ”O floare de colț pentru un prânz cald” prin donarea de bani pentru asigurarea unei mese calde pentru copii defavorizați. Spre final de an a fost organizată campania “Fii și tu Moș Crăciun”, prin care peste 150 de copii din mai multe județe au primit cadouri constând în articole vestimentare și sanitare, jocuri și jucării și dulciuri.

