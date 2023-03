Continental România pune viitorul în mișcare

Continental, companie tehnologică, a adăugat investiții în valoare de aproximativ 180 de milioane de euro în operațiunile sale din România și a trecut de pragul de 19.000 de angajați în România la final de an 2022, comparativ cu 17.500 în 2021. Compania a continuat trendul ultimilor ani în care a crescut anual, preponderent în centrele de cercetare și dezvoltare, dar și la nivelul unităților de producție.

2022 a fost un an în care concernul a finalizat proiecte importante de investiții în România: deschiderea extensiei centrului de inginerie automotive din Timișoara, precum și inaugurarea primei megafabrici din cadrul grupului Continental, tot în capitala Banatului: centrul de producție automotive a adăugat a treia extensie și a pus în funcțiune linii noi pentru cele mai recente tehnologii, mărind gama de produse pe care megafabrica le va dezvolta pentru noile domenii de interes ale industriei auto. De asemenea, activitatea fabricilor ContiTech, a celei de anvelope, precum și a celei automotive din Sibiu, la fel ca a centrelor de cercetare și dezvoltare din Iași, Sibiu și Timișoara (Automotive și ContiTech) au înregistrat investiții în echipamente de ultimă generație, precum și în dezvoltarea personalului.

“Software-ul este viitorul industriei automotive. Tehnologiile inovative, cele mai noi competențe din domeniu folosite de specialiștii noștri, precum inteligența artificială, securitatea cibernetică, cloud computing ș.a.m.d., alături de produsele de ultimă generație fabricate în unitățile noastre de producție (anvelope, automotive și ContiTech) dau o nouă formă sectorului auto și mobilității, a modului sustenabil în care ne vom deplasa în următorii ani. Activitatea colegilor mei pune accentul pe instrumentele de care vom avea nevoie și care fac întreg ecosistemul de mobilitate mai inteligent, mai convenabil și mai confortabil. Bineînțeles, zona de inginerie, care acoperă domenii precum hardware, design, mecanică și celelalte arii de lucru, va rămâne un pilon de bază al afacerii companiei și în acest an, întregită de software care are un impact semnificativ în transformarea industriei”, spune Dr. Christian von Albrichsfeld, Head of Country Continental Romania.

Compania a investit, în țara noastră, aproximativ 180 de milioane de euro în 2022, continuând tendința ultimilor ani.

“Investițiile făcute în zona de producție, în noi echipamente care determină o agilitate crescută arată încă o dată faptul că suntem o companie care are încredere în oameni, în abilitățile și experiența lor. Și în 2023 vom pune accentul pe colaborare pentru că împreună creăm soluții de mobilitate pentru o lume sigură, conectată și convenabilă, concentrându-ne pe siguranță activă și pasivă, conducere autonomă, experiența utilizatorului auto, arhitectură auto, digitalizare, industrie 4.0, excelență operațională, sustenabilitate, toate acestea concentrate pentru o mobilitate inteligentă. Expertiza noastră în software, inginerie de sistem și în producție alimentează aceste domenii de creștere”, adaugă dr. von Albrichsfeld.

Anvelope excelente care stabilesc noi puncte de reper în industrie, ce fac mobilitatea mai sigură, mai inteligentă și durabilă, produse ContiTech care oferă soluții personalizate clienților din industrie (precum furtunuri pentru inducția aerului, conducte de aer condiționat, curele de transmisie), instrumentare de bord, sisteme electronice de siguranță pasivă și activă, radare și senzori, unități electronice și tehnologii inovative software, atât pentru industria automotive, cât și pentru o mobilitate inteligentă, toate acestea fac parte din proiecte la care lucrează echipele din România.

Pentru 2023, compania are planificat să continue angajările. De asemenea, investițiile planificate vizează valori comparabile cu cele de anul trecut, atât în ceea ce privește extinderea sediilor, cât și în noi echipamente pentru centrele de inginerie și pentru fabricile de anvelope, de componente electronice și ContiTech din România.

Continental dezvoltă tehnologii și servicii inovatoare pentru mobilitatea sustenabilă și interconectată a oamenilor şi a bunurilor acestora. Compania cu profil tehnologic fondată în 1871 oferă soluții sigure, eficiente, inteligente și accesibile pentru autovehicule, mașini, trafic și transport. Continental a realizat în 2022 o cifră de afaceri de 39,4 miliarde de euro și are în prezent aproximativ 200.000 de angajați în 57 de țări și piețe.

În perioada 1999 – 2022 Continental a investit peste 2.2 miliarde de euro în activităţile din România. Toate cele trei domenii de activitate ale companiei sunt reprezentate în România. Continental deţine șase unităţi de producţie și patru centre de inginerie în Timişoara, Sibiu, Carei, Nădab şi Iaşi. Compania are un centru de distribuţie a anvelopelor în București. La finalul anului 2022, Continental avea peste 19.000 de angajaţi, din care peste o treime reprezentată de ingineri și informaticieni și va continua să angajeze în funcție de viitoarele proiecte.

