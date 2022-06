Continuous Studio – atelier deschis la Garnizoana Timișoara

Un ochi printr-o ușă crăpată. Sau pe gaura cheii. Sau o privire aruncată pe un geam deschis. Sunt feluri în care încercăm, din când în când, să ne satisfacem curiozitățile legate de felul în care trăiesc semenii noștri. Iar când aceștia sunt artiști, dorința de a pătrunde în lumea lor e cu atât mai mare. Artistul vizual Dumitru Gorzo mizează pe curiozitatea privitorilor și își deschide atelierul pentru public. Un atelier plasat temporar, între 10 și 23 iunie, în clădirea fostei Garnizoane Timișoara. Cei care doresc ia parte live la procesul de creație și să viziteze atelierul timișorean al lui Gorzo o pot face în zilele de 10 și 11 iunie, respectiv 17 și 18 iunie, între orele 16.00 și 20.00.

Demersul artistic face parte din seria Continuous Studio, începută de Gorzo la New York, continuată la /SAC @ MALMAISON și la Râmnicu-Vâlcea.

„Continuous Studio nu este un performance și n-are nimic de-a face cu recunoașterea vreunei acțiuni exemplare. Mereu mi-am dorit să văd atelierele celorlalți, să arunc un ochi pe sub ușă sau pe geamul deschis. Orice fel de atelier e un fel de lume care se construiește în altă lume, e ca o fractură în spațiu. E un construct fragil, care se construiește greu și pe care nu suntem dispuși să-l împărtășim foarte ușor. Nu c-am ști cum. Plus că sunt puțini oameni care își pot face arta cu spectatori. Tipul ăsta de acțiune ajunge să aibă toate caracteristicile unei lucrări: există intenție, intuiești o direcție și dup-aceea haos. Adică o mare de posibilități.” – spune Dumitru Gorzo

Parteneri ai evenimentului sunt Direcția Județeană pentru Cultură Timiș și Facultatea de Arte și Design Timișoara.

Gorzo face imagine din 1987. A studiat pictură la UNArte iar din 2008 își petrece cea mai mare parte a timpului la New York, unde e reprezentat de Galeria Slag. Este co-fondator al grupării Rostopasca, una dintre cele mai influente mișcări artistice, care a marcat trecerea în noul mileniu.

Expoziții-acțiuni-intervenții solo (o selecție):

Coconii, intervenție de stradă, București (2003); Welcome to Paradise, H’art Gallery, București (2005); Mr. President is a Sexual Object, HT003 Gallery, București (2005); Indian Lava & Ritz Mood Guru: Present Salve Fiat Romuli Nepos, Muzeul Național de Artă Contemporană MNAC, București (2006) & Brukenthal (2007); Don’t Complicate the Sleeping Baroque, Kunst Raum Noe, Viena (2007); Belle Roumanie, Kulturfabrik, Luxembourg (2007); Short Stories of Gorzo, Atelier Vam Eck, Dusseldorf (2007); In the Corner of My Eye, Slag Gallery, New York City (2008); Cartea Sudată (Dumitru și Ilieș Gorzo), Centrul Național al Dansului, București (2009); Wunderkabinett, Laika Gallery, București (2010); Outdoor Project on Greenwich Street, public intervention, New York City (2010); Mirror, VOLTA, New York City (2010); Heads, New Jersey Museum of Contemporary Art – NJ MoCA (2012); Strata, Kevin Cavanagh Gallery, Dublin (2015); Contagiune, ARCUB, București (2017); Gorzo Now, /SAC Bucharest (2018); Field Trip, VOLTA, New York City (2019); GHEORGHE, Muzeul Național de Artă Contemporană MNAC, București (2019); Private Jet, acțiune publică împreună cu /SAC Bucharest (2020); Fuga de acasă, Muzeul de Artă Recentă MARe, București (2021); Picturi cu vârf și îndesat, Magazinul Universal și Muzeul Banatului Montan, Reșița (2021); Body Parts, Muzeul de Artă Constanța (2021); Perpetuum Studio / Continuous Studio III, Muzeul de Artă Casa Simian și Galeriile Pasaj 1&2 (2022).

