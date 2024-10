ContiShowOff 2024: Tehnologii de mobilitate prezentate de Continental la Timișoara

Continental, companie tehnologică, a primit peste 3.000 de vizitatori în centrul de cercetare și dezvoltare și în fabrica de componente electronice din Timișoara, în cadrul evenimentului ContiShowOff 2024, care a avut loc sâmbătă, 5 octombrie. 250 de voluntari au prezentat vizitatorilor tehnologii la care compania lucrează în capitala Banatului, precum și produse fabricate aici.

O incursiune în laboratoarele de testare și validare a avut rolul de a oferi celor prezenți o imagine despre complexitatea muncii pe care specialiștii și inginerii companiei o desfășoară pentru a modela viitorul industriei automotive.

„Echipele din Timișoara lucrează cu colegi din toate colțurile lumii pentru a dezvolta și implementa tehnologii inovatoare ce aduc mai multă siguranță, o conectivitate ridicată, precum și un confort sporit tuturor participanților la trafic. Aici, printre altele, specialiștii dezvoltă produse ce fac interfața dintre pasageri și vehicul mai prietenoasă, tehnologii de siguranță activă și pasivă și care își croiesc drumul spre conducerea autonomă și tehnică de acces în mașină. În același timp, un spectru larg de produse sunt fabricate în megafabrica de componente electronice, produse ce ajung în vehicule din întreaga lume”, a spus Christian von Albrichsfeld, General Manager al Continental Automotive Romania.

Evenimentul s-a adresat și copiilor. Astfel, cei mici prezenți la eveniment s-au bucurat de activități ce au presupus, pe lângă partea despre tehnologie și mobilitate, și stimularea zonei de creativitate și conectare.

Pe lângă standurile de prezentare a activităților desfășurate în companie vizitatorii au putut vedea laboratoarele de testare și validare, precum și procesele de producție din megafabrica autmomotive.

De asemenea, prin intermediul partenerilor locali, compania a prezentat ce tehnologii dezvoltate și fabricate de Continental există deja în cele mai noi modele de mașini pe care le vedem deja pe străzi. Compania dezvoltă soluții inteligente pentru a face conducerea mai sigură, conectată și convenabilă la centrul de cercetare și dezvoltare din locația Timișoara. Zero accidente, zero emisii și zero stres datorită conectivității inteligente și durabile, serviciilor bazate pe date, tehnologiilor de pionierat și inovatoare, vehiculelor definite prin software, mobilității autonome, securității cibernetice și inteligenței artificiale. Acestea sunt principalele direcții în care specialiștii și inginerii IT lucrează în locația R&D din Timișoara pentru a pune viitorul în mișcare.

Unitatea de producție de componente electronice din orașul de pe Bega produce anual peste 20 de milioane de produse. Aici sunt realizate unități de control airbag, sisteme electronice de frânare și parcare, pedale de feedback forță, unități de control pentru echipamente speciale, atenuare suspensie pneumatică și stabilizare verticală, unități de control al servodirecției, unități de control pentru reglarea suspensiei și pentru stabilizarea dinamică a sarcinii, unități centrale de afișare, soluții cu mai multe afișaje, afișaje Head-Up și Combiner Head-Up și instrumente de bord. De-a lungul timpului, centrul de producție s-a dezvoltat în direcția Industriei 4.0, integrând echipamente și tehnologii precum sistemul inovator de stocare, sistemul tri-generație etc.

Continental dezvoltă tehnologii și servicii inovatoare pentru mobilitatea sustenabilă și interconectată a oamenilor şi a bunurilor acestora. Compania cu profil tehnologic fondată în 1871 oferă soluții sigure, eficiente, inteligente și accesibile pentru autovehicule, mașini, trafic și transport. Continental a realizat în 2023 o cifră de afaceri de 41,4 miliarde de euro și are în prezent aproximativ 200.000 de angajați în 56 de țări și piețe.

În perioada 1999 – 2023 Continental a investit peste 2.3 miliarde de euro în activităţile din România. Toate cele trei domenii de activitate ale companiei sunt reprezentate în România. Continental deţine cinci unităţi de producţie și patru centre de inginerie în Timişoara, Sibiu, Carei şi Iaşi. Compania are un centru de distribuţie a anvelopelor în București. La finalul anului 2023, Continental avea peste 20.300 de angajaţi, din care peste o treime reprezentată de ingineri și informaticieni și va continua să angajeze în funcție de viitoarele proiecte.

Comentarii

comentarii