Contractul și raportul de activitate al echipei Corinei Șuteu au fost confidențiale pentru că primarul Fritz era în concediu

Vineri, 20 august, Ziua de Vest a scris despre „caracterul confidențial” al contractului pentru consultanță în privința „restartării TM2023”, încheiat de Primăria Timișoara cu echipa Corinei Șuteu. Asta după ce am cerut, printr-o cerere pe Legea 544/2001, copii după acel contract și raportul de activitate aferent, răspunsul primit fiind că acestea nu ne pot fi puse la dispoziție. Miercuri, 25 august, cerându-i lămuriri Cameliei Mingasson, directoare a Casei de Cultură – instituție prin care au fost încheiate contractele –, am aflat că aceste documente ne-ar putea fi totuși oferite.

În răspunsul primit în scris – la aproximativ o lună și jumătate de la momentul trimiterii cererii –, reprezentanții Casei de Cultură ne spuneau că s-ar încălca anumite prevederi din contract, dar și câteva articole de lege, în cazul publicării acestor informații. Inclusiv Legea 544, printr-o prevedere legată de „proprietate intelectuală și industrială”, ar crea o excepție de la publicarea acestor documente.

Miercuri, Camelia Mingasson, ne-a explicat că, deși considerentele menționate în răspuns ar fi valide, echipa de experți ar fi de acord cu publicarea contractului și a raportului. Totuși, ne-a mai spus aceasta, aceste documente nu ne-au fost trimise pentru că înțelegerea din martie a fost făcută înainte de a fi ea numită directoare, motiv pentru care ar fi vrut să primească, prima dată, și „ok”-ul primarului Dominic Fritz. Acesta, însă, la momentul redactării răspunsului… era în concediu.

„Raportul nu este confidențial. Eu am înțeles că doriți doar contractele. Raportul în sine nu este confidențial, poate fi făcut public. Atâta doar că domnul primar a fost plecat în concediu până luni și nu am reușit să vorbesc cu dumnealui dacă este de acord sau nu. Până la urmă, pe hârtie, Casa de Cultură este beneficiar. În mod legal, aș avea dreptul să îl public, dar nu eu am fost cea care a inițiat acest proiect de consultanță (Camelia Mingasson a fost numită în aprilie director interimar, la o lună de la semnarea contractului – n.r.). Aș fi vrut să mă consult cu domnul primar să văd dacă este sau nu de acord să îl facem public. Raportul este făcut pe bani publici și trebuie să fie public, bineînțeles. Nu este nimic de ascuns în asta”, ne-a spus Camelia Mingasson.

Cât despre cele două înțelegeri încheiate în iunie, acestea au fost făcute, ne-a spus directoarea, pentru ca experții să poată duce la final activitatea de consultanță. Astfel, cele două contracte reprezentau prelungirea cu două săptămâni a duratei inițiale, fără ca primăria să suporte alte costuri. În cele din urmă, înțelegerea cu fosta ministră a Culturii și echipa sa a fost încheiată pe perioada 15 martie – 30 iunie.

De altfel, pe 16 iulie, la mai bine de două săptămâni de la încheierea contractului, și la nouă zile după ce a fost formulată cererea noastră, Insula 42 – echipa formată din Corina Șuteu, Oana Radu și Raluca Iacob – publicase pe rețelele de socializare un „rezumat” al raportului întocmit. Erau enumerate și propuneri concrete pentru perioada iulie – decembrie 2021, precum „identificarea unei leadership artistic adaptat conceptului programului cultural TM 2023”, „asumarea responsabilității pentru coordonarea generală a TM2023 de către primărie”, „reformarea asociației TM2023 pentru a deveni un actor secundar”. Mai erau propuse și lansarea unor apeluri deschise, schimbări de legislație și campanii de comunicare.

În rest, acest „raport” de zece pagini pare, la prima vedere, unul destul de subiectiv, cu unele concluzii nefundamentat sau cu puncte de vedere foarte generale. Raportul propriu-zis ar trebui să fie unul „mai stufos”.

