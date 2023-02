Controale pe șoselele din Timiș: peste 500 de autovehicule verificate, 395 de amenzi și 40 de permise de conducere reținute

Polițiștii rutieri din cadrul I.P.J. Timiș au acționat și în acest week-end, pe principalele ardere din județ, pentru combaterea principalelor cauze generatoare de accidente. Astfel, polițiștii au controlat 510 autovehicule, au legitimat 515 persoane, au efectuat 476 de testări cu aparatul etilotest și 20 cu aparatul drugtest. În urma controalelor efectuate, au fost aplicate 395 de sancțiuni contravenționale pentru nerespectarea prevederilor rutiere, dintre acestea 176 au fost aplicate pentru nerespectarea limitelor legale de viteză, 47 pentru nepurtarea centurii de siguranță, iar 25 de sancțiuni au fost aplicate pietonilor/ bicicliștilor. Fie că au condus sub influența alcoolului, fie că au depășit limitele legale de viteză, au efectuat depășiri neregulamentare, nu au acordat prioritate sau au săvârșit alte abateri, 40 de conducători auto au rămas fără permis de conducere. În urma defecțiunilor constatate, au fost retrase 17 certificate de înmatriculare. Totodată, polițiștii au constatat 10 infracțiuni la regimul circulației rutiere (4 pentru conducerea unui autovehicul fără permis de conducere, 4 pentru conducerea unui autovehicul sub influența alcoolului, 1 pentru conducerea unui autovehicul sub influența drogurilor și 1 pentru conducerea unui autovehicul neînmatriculat).

