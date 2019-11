Controversatul proiect imobiliar, de la fostul Liceu de Arte Plastice de lângă primărie, a fost aprobat de consilierii locali

Controversatul proiect imobiliar “PUZ Mixed Use-Zona Centrală”, de construire a unui nou ansamblu imobiliar pe terenul unde a fost Liceul de Arte Plastice de lângă primăria Timişoara, a trecut de votul consilierilor locali, cu 17 voturi pentru şi 6 abţineri. Astfel investiţia poate începe.

Mai exact, este vorba despre un teren care a aparţinut clădirii şcolare, la intersecţia bulevardelor Mihai Eminescu şi C.D. Loga. Proiectul a stârnit mari nemulţumiri ale timişorenilor, care s-au temut că vor fi demolate şi fostul liceu (Liceul Israelit, apoi Liceul de Arte Plastice), dar şi clădirea în care a funcţionat Inspectoratul Şcolar în ultimii ani.

După dezbateri şi proteste civice, investitorul a acceptat ca aceste două clădiri-simbol ale Timişoarei să nu fie demolate, ci să fie incluse în noul ansamblu imobiliar. Din proiectul iniţial s-a renunţat şi la construirea unui bloc turn care ar fi depăşit regimul de înălţime al clădirilor din zonă. În acest spaţiu va fi construit, în schimb, un muzeu al comunităţii evreieşti din Timişoara, dar se vor construi şi spaţii multifuncţionale destinate activităţilor culturale, de turism, dar şi parcaj colectiv public şi privat, spaţii comerciale, o galerie de artă, un muzeu de artă contemporană. Se vor crea şi 450 de locuri de parcare.

Proiectul a trecut fără comentarii.

La ultima dezbatere, arhitectul proiectului, Claudiu Ionescu, a precizat că l-a realizat la propunerea care a fost subiectul unui concurs internaţional care a venit la propunerea clientului. “Au fost echipe din Anglia, Austria şi România, după două runde de deliberări s-a ales acest proiect pentru a merge mai departe pentru propunerea tip urbanism. S-a ţinut cont de toate datele furnizate de la început: că în CLT a fost votat actuala formă a SF pentru Inelul 1 de circulaţie care presupunea automat inclusiv acel teren care înseamnă suprapunerea peste clădiri care au valoare istorică poate şi mai mare. De aici am şi plecat. Avem un parteneriat semnat cu Comunitatea evreiască pentru care se va realiza un Muzeu al Evreilor din Banat, spaţiu în care ei pot face în continuare studii de ebraică. Pentru elevii de la arte va exista un hub pentru industriile creative, unde vor putea veni după terminarea studiilor. Nu am spus niciodată că va fi o construcţie din sticlă. Aducem un extraordinar omagiu grupului Sigma. (…). Nu este vorba despre un turn care putea ajunge la înălţimea de 47 de metri; fac o dezminţire, la afirmaţiile că ar fi ceva mai înalt decât catedrala. În propunerea mea nu exista acest turn, ci de o înălţime de 27 de metri (…). Aici vorbim despre urbanism, restul e campanie” a spus Claudiu Ionescu, care a adăugat că aici va mai fi şi un spaţiu expoziţional, care acum lipseşte din centrul Timişoarei, dar vor fi şi 450 de locuri de parcare, dozate în funcţie de necesitatea orei, astfel încât dacă clădirea nu mai are nevoie de ele, pot fi folosite public.

