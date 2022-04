Convoi militar pe străzile unui oraș din Timiș. Oamenii au făcut poze și au filmat

Mai multe masini militare de lupta au putut fi vazute miercuri traversand una dintre cele mai importante artere din Lugoj.

Prezenta vehiculelor i-a mirat pe multi lugojeni in conditiile in care Politia Militara a escortat tab-urile si a blocat circulatia pentru a le facilita trecerea. Lugojenii aflati in trafic au facut poze, in timp ce unii au si transmis live trecerea blindatelor incercand sa gaseasca o explicatie.

Biroul de Presa al Ministerului Apararii Nationale a transmis catre Lugoj Info.ro ca cele 11 tab-uri apartin Batalionului 32 Cercetare-Supraveghere din Timisoara si se deplasau în Poligonul Stiuca, de langa Lugoj, pentru activitati de trageri planificate din luna decembrie a anului 2021.

Comentarii

comentarii