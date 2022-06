Cooperativa Agricolă Țara Mea a preluat ferma de sturioni de la Giarmata, cea mai mare din România

Cooperativa Agricolă Integrată Țara Mea, cea mai mare la nivel național după cifra de afaceri și unul dintre furnizorii strategici ai retailerului Kaufland, va investi 2 milioane de euro fonduri proprii într-o fermă de sturioni și o unitate de procesare a peștelui din județul Timiș, pe care a preluat-o recent. Cooperativa, care vrea să crească crap lângă Timișoara, și-a majorat business-ul cu 18% anul trecut, iar din acest an va fi prezentă cu legume, fructe, lactate, carne de pui și porc în toate lanțurile mari din România.

Cooperativa Agricolă Integrată Țara Mea, cea care din 2016 produce sub brandul „Țara Mea” al retailerului german Kaufland, va intra anul acesta în toate lanțurile moderne de retail și își extinde oferta în urma unor investiții de aproximativ 2 milioane de euro într-o fermă de sturioni și o unitate de procesare a peștelui din județul Timiș, pe care a preluat-o recent.

„Anul acesta am intrat cu oferta în toate key aconturile pentru a ne putea aduce producția în toate magazinele din România. Kaufland este partenerul nostru cel mai bun, dar produsele noastre trebuie să se afle în toate magazinele din România. Am început deja (livrările n.red.) în Penny și Carrefour cu legume, carne, mezeluri, iar la cora am început inclusiv cu lactate”, a declarat pentru Economica Florin Burculescu, preşedinte al Cooperativei Ţara Mea.

Cooperativa poate produce 60-70 de tone de lapte pe zi în cele patru fabrici ale membrilor cooperatori și aproximativ 50 de tone de carne de pui și porc pe zi de la cei aproximativ 60 de fermieri. De altfel, Cooperativa include peste 1.000 de fermieri, numărul acestora crescând constant într-un ritm alert. „Nu este săptămână să nu primesc 50-100 de cereri de înscriere în Cooperativă, mai ales din partea producătorilor de legume. Încercăm să îi mulțumim pe toți”, mai spune Burculescu.

Concomitent cu extinderea rețelei de distribuție, Cooperativa își va continua investițiile în proiectele bugetate anterior. Societatea a preluat recent, prin licitație, o fermă de sturioni din localitatea Giarmata, Timiș, precum și secția de procesare aferentă și mai multe mijloace de transport de pește viu. În 2013, ferma de sturioni din Giarmata era cea mai mare din România și una dintre cele mai mari din Europa.

Ferma aparținea societății NIMB S.A. aflată în faliment, iar prețul de achiziție a fost, potrivit informațiilor din Biroul Practicienilor în Insolvență ( BPI) puse la dispoziție de termene.ro, de 7,3 milioane de lei. În cadrul licitației, lichidatorul judiciar a mai vândut altor participați la licitație trei loturi de teren situate în extravilanul localității Giarmata.

„Este o fabrică modernă, complet automatizată și computerizată, iar în ferma de sturioni se practică un sistem de acvacultură intensiv. A fost o investiție de aproximativ 14 milioane de euro, dar fabrica a intrat în faliment, iar noi vrem să ne ocupăm de ea. Vom investi 2 milioane de euro în următoarele două luni pentru că am preluat fabrica cu sturioni și nu putem opri producția. Suprafața fermei este de aproximativ 6 hectare și există aproximativ 20 de bazine mari. Noi ne propunem să populăm cu crap, pentru că cererea nu este acoperită de ofertă nici măcar la peștele proaspăt, și cred că vom ieși pe piață cu noile produse din septembrie”, a mai explicat managerul care are nevoie de aproximativ 70 de oameni, pe care nu prea îi găsește.

În acest sens, managementul companiei a făcut demersuri pentru a aduce din Norvegia, Suedia sau Olanda specialiști în domeniu care să facă training viitorii angajați.

„Pentru 2022, vrem să acoperim cheltuielile, să susținem rata investițiilor și să obținem un profit de 2-3%. Dar acest lucru nu îl poți face la o cifră de afaceri de sub 20-30 de milioane de euro pe an”, conchide Burculescu.

