Copaci decimați în Piața Libertății, sub ochii închiși ai Primăriei Timișoara – video

Copaci decimați în Piața Libertății, sub ochii închiși ai Primăriei Timișoara ...

O situaţie incredibilă a avut loc zilele acestea în curtea imobilului din Piaţă Libertăţii nr. 4 din Timişoara.

Toate acestea se întâmplă în timp ce Primăria Timişoara susține că are un amplu proiect de înverzire a zonei pietonale a oraşului.

Acolo, există un nuc rămuros şi un arbore oţetar, dar un grup de muncitori care desfăşoară lucrări de construcţii s-au apucat de tăieri.

Marea revoltă a cetăţenilor a fost declanşată de faptul că într-o dimineaţă au descoperit că minunatul nuc care îi proteja la umbra lui de arşiţa verii, nu mai avea crengi. A fost “toaletat”, fără avizul vecinilor.

Oamenii s-au adresat Primăriei Timişoara şi Poliţiei Locale Timişoara, fiindcă nucul şi oţetarul se află pe domeniul public al oraşului.

“Primăria desfăşoară programe de înverzire a centrului oraşului şi îi lasă toţi iresponsabilii să taie şi bruma de pomi care mai există? E inacceptabil. Nucul e aproape “rezolvat”, a mai rămas un sfert din el, urmează celălalt copac care e pe domeniul public şi care ne ţine umbră. Nu vom accepta să îl taie. Mi-au arătat o hârtie de la direcţia agricolă eliberată în urmă cu un an. Am îndoieli că e ok. Direcţia asta da avize pentru tăierea nucilor”, a atras atenţia doamna Ruxandra.

Mesajul cetăţenilor este fără echivoc: “Nu vrem să ni se taie copacii de pe stradă!”

Oamenii se tem că se doreşte chiar tăierea oţetarului şi a nucului, împotriva voinţei lor.

“Oţetarul este singurul copac de pe stradă şi ţine umbră. Se află pe domeniul public şi nu incomodează pe nimeni cu nimic. În al doilea rând, există proiect de înverzire a zonei pietonale şi s-a făcut de Primăria Timişoarei. E frumos proiectul, dar să nu defrişăm ce avem. Ei vor ca pomul să dispară, spun că există avizul, dar este foarte dubios, fiindcă noi nu au cerut nimic şi nici acel aviz nu s-a dat. E o treabă foarte dubioasă cine ce aviz a dat! Noi nu am cerut nimic!” este mesajul cetăţenilor.

Ce spune Primăria Timişoara?

Primăria Timişoara susţine că există aviz de la Direcţia Agricolă Timiş pentru toaletarea nucului, că există şi aviz de la Mediu pentru un oţetar aflat tot acolo, la numărul 4.

“Primăria nu a intervenit deloc acolo. Nu primăria a tăiat crengile nucului. Dacă primăria are un aviz pentru ceva nu poate să execute altcineva. Dacă ar fi tăiat cineva, numai primăria ar fi făcut-o, dar angajaţii primăriei nu au intervenit acolo. Noi nu am intervenit”, este mesajul Primăriei Timişoara.

În urma sesizării făcute de către cetăţeni către Poliţia Locală, un echipaj a fost la faţa locului pentru a verifica situaţia, dar nu a aplicat nicio amendă lucrătorilor care au mutilat nucul.

