Copaci „drepți„ pe lângă noile trotuare din zona centrală a Timișoarei. Robu se agață, din nou, de numărul de like-uri de pe Facebook

În conferința de presă din data de 12 mai, primarul Nicolae Robu a vorbit, încă o dată, de noile trotuare. Edilul-șef promite, pe această cale, că vor fi plantați copaci de-a lungul întregului aliniament.

„În zona centrală, ați văzut, noile trotuare. Aici, vom avea câteva sute de copaci plantați pe aliniament. Am luat și măsuri ca ei să fie drepți. Au acel dispozitiv, din țăruși, toți, pentru a ține copacii drepți. Ce este mai important, peste tot am prevăzut sistem de irigare. (…) De acum înainte, ce scrie în documente că este spațiu verde este spațiu verde! Ați văzut ce culoare are iarba. Va ține de la venirea primăverii până iarna”, a declarat primarul.

Robu a amintit, cum a făcut și pe Facebook, că timișorenii apreciază trotuarele, invocând, și de această dată, numărul de like-uri primite la fotografiile postate pe pagina sa. „M-am bucurat că în 24 de ore au fost 4.000 de like-uri, de aprecieri. Au fost și câteva zeci, sigur sub 100, de opinii negative. E dreptul fiecăruia de a avea părerea lui. Ce nu accept eu este să se vină cu jigniri, să se manifeste din lipsă de respect, să se calomnieze”, a spus primarul.

Mai apoi, primarul a reluat atacurile la adresa criticilor: „Lucrările acestea, foarte frumoase, se desfășoară în zona centrală, nu în zona istorică! Unii, repeziți, au dedus că tot aceste trotuare vrem să le punem și acolo. Ideea mea a fost, încă de la început, că acolo nu putem pune această piatră. Vom pune piatră naturală, aceeași piatră ca pe (n.r., străzile) Eugeniu de Savoya, Lucian Blaga și Vasile Alecsandri, ales de colectivul conduse de Al. Sturdza. Nu mai comentez…”.

Deși Robu a spus că toate lucrările merg conform prevederilor legale, zilele trecute, directorul executiv al Direcției Județene pentru Cultură, Sorin Vlad Predescu nu era tocmai de acord. Acesta scria, într-o postare pe pagina sa de Facebook:

„Primăria Timișoara nu are o autorizație de construcție pentru trotuare. Totodată, orice construcție trebuie să aibă un proiect asumat de un arhitect și avizat de instituțiile avizatoare: Agenția de Mediu, Inspectoratul de Stat în Construcții, Direcția Județeană pentru Cultură – atunci când sunt zone istorice protejate. (…) Se pare că facebook-ul a luat locul comunicării instituționale, ceea ce a făcut ca o problemă de legalitate să se transforme, în spațiul public, într-un concurs de popularitate”.

