Copil lovit de autobuz, salvat de trei pompieri care se întorceau la unitate. „Niciodată nu te poți obișnui cu imaginea unui copil care suferă enorm”

Marți, 4 mai, trei pompieri ai ISU Timiș, Cătălin, Nicușor și Sorin, se întorceau spre unitate după ce au stins un incendiu în localitatea Săcălaz, când au văzut că se produsese un accident, la ieșirea din Sânandrei. Aici, au găsit un copil în stare de inconștiență, întins pe carosabil. Pompierii i-au aplicat acestuia măsurile de prim ajutor până a sosit și ambulanța SMURD, iar, astfel, cei trei au contribuit la salvarea vieții celui mic.

„Am fost alertat în jurul orei 18:20, să mă deplasez cu autospeciala de 10000 de litri de apă la un incendiu în localitatea Satchinez. După primirea ordinului de retragere, am început deplasarea înapoi către unitate. Eram aproape de ieșirea din localitatea Sânandrei, când am observat mai multe mașini oprite pe partea carosabilă și mai multe persoane care alergau. Dându-mi seama că e vorba de un accident, am oprit autospeciala și am alergat către locul evenimentului. Mă așteptam să văd mașini avariate, poate chiar și victime, dar ce am găsit acolo m-a marcat profund.

Când am ajuns la locul accidentului, am văzut un copil de vreo 8 ani, inconștient, întins pe partea carosabilă. Poți să participi la sute de intervenții și poți să vezi sute de victime, dar niciodată nu te poți obișnui cu imaginea unui copil care suferă enorm. În acel moment, ai da orice ca să schimbi lucrurile.

M-am apropiat rapid de copil și am observat că respiră. Imediat am început să-i acord primul ajutor medical până au sosit colegii de pe cealaltă autospecială și împreună am avut grijă de copil până a ajuns un echipaj SMURD care l-a preluat. În tot acest timp, am păstrat legătura cu dispeceratul și le-am dat detalii despre starea victimei. Nu a fost deloc ușor. M-am simțit mai bine când au ajuns și colegii de pe autoscară. Ei au balizat zona ca să nu se mai întâmple vreo tragedie și m-au ajutat să acordăm primul ajutor copilului”, a spus unul dintre cei trei pompieri salvatori, ulterior recompensați de către comanda unității.

Din câte a spus mama copilului, aceasta mergea cu fiul ei și cățelul lor pe marginea drumului, când, la un moment dat, cățelul a ieșit în stradă. Copilul a sărit după el și a fost lovit de un autobuz. Tocmai de aceea, reprezentanții ISU Timiș atenționează: „Dragi părinți, nu lăsați nesupravegheați copiii nici un moment. Învățați-i despre pericolele la care se expun când ies pe stradă. Chiar dacă suntem salvatori de ani buni și am văzut zeci de victime în diverse situații, cel mai greu ne este să depășim momentele în care victimele sunt copii, de aceea vă rugăm, aveți grijă de ei!”.

