Cosmin Tabără a găsit în primărie doar două departamente fără probleme. Este nevoie de schimbări majore la Poliția Locală, CSM și Patrimoniu

Cosmin Tabără a vorbit, pe 5 februarie, la trei săptămâni de la preluarea mandatului de viceprimar al Timișoarei, despre ce a găsit în primărie. În acest timp, acesta a luat contact cu toate serviciile, birourile și departamentele care îi sunt repartizate și a găsit doar două care nu au probleme, iar multe, printre care și Poliția Locală sau direcțiile de patrimoniu, care au nevoie de mari schimbări.

„După aproape trei săptămâni de la preluarea mandatului, una mai îndelungată, am reușit să mă așez în primărie. Am luat contact cu toate departamentele și serviciile care îmi sunt în subordine și am stabilit o colaborare bună. Sunt două care nu întâmpină probleme mari, dar pe care tot vom încerca să le îmbunătățim: Direcția de Evidență a Populației și Autoritatea Tutelară”, a declarat Tabără, în conferința PNL Timiș.

Printre serviciile cu cele mai mari probleme se află, însă, clubul sportiv al municipalității, cele două direcții de patrimoniu și Poliția Locală Timișoara. La aceasta din urmă, spune Tabără, „am intrat mai tare”. Aici, el a avut o vizită „surpriză” săptămâna trecută. Cea mai mare problemă ar fi faptul că sunt prea mulți oameni în birouri și prea puțini pe teren. De asemenea, în curând, promite viceprimarul, va fi organizat și un concurs pentru ocuparea funcției de director.

Despre cele două direcții de patrimoniu, acesta a spus: „Intenția mea este foarte clară: de a reunifica patrimoniul, estul cu vestul, de a fi un singur conducător”. Momentan, există un concurs lansat pentru un director la „vest”, dar va fi doar o soluție temporară, până la schimbarea organigramei, în acest moment direcția fiind descoperită și disfuncțională.

La clubul sportiv, pe de altă parte, Tabără va încerca să continue strategia de atragere a organizațiilor și instituțiilor cu care diferite secții să încheie parteneriate, după modelul secției de rugby, care recent a anunțat o nouă colaborare cu Universitatea de Științe Agricole. Municipalitatea ar urma să se ocupe, în schimb, de sportul de masă.

