Cosmin Tabără: „Fritz este asemenea cu Robu, Robu este asemenea cu Lațcău”

Joi, 26 ianuarie, într-o intervenție la Radio Timișoara, viceprimarul liberal Cosmin Tabără a revenit asupra subiectului mașinii sale vandalizate în weekend. Deși dă de înțeles că știe cine se face vinovat, acesta continuă să fie vag în formulări. Spune doar că este vorba despre „un fanatic al unui om politic din Timișoara”. Și miercuri, când a vorbit prima dată despre faptă, Tabără făcea trimiteri politice. Singurul care a vorbit cât de cât direct despre un posibil făptaș a fost, însă, celălalt viceprimar, useristul Ruben Lațcău, care s-a arătat sigur că este vorba despre un susținător al fostului primar Nicolae Robu.

„Vreau să aduc la cunoștința timișorenilor câteva detalii referitoare la incidentul care s-a produs în acest weekend prin vandalizarea autoturismului pe care îl conduc eu și care aparține soției mele, în sensul că mașina a fost zgâriată. Mi-a fost trimis un mesaj, «ești lipsit de respect» («FĂRĂ RESPECT», mai exact – n.r.), un mesaj care vine din partea unui fanatic al unui om politic din Timișoara. Nu vreau să spun al cui pentru că nici nu-l știu. (…) Cel care a transmis aceste mesaj nu este decât o victimă a mesajelor transmise de politicieni în ultimii ani în Timișoara. Fiecare dintre politicienii care au fost și care s-au perindat pe aceste locuri la Primăria Timișoara, cât și în parlament, în ultima perioadă, au fost doar de a distruge și de transmite un mesaj violent politic prin care, practic, au radicalizat foarte multă lume”, spune și acum Tabără.

Acesta a comentat și ieșirile publice ale altor politicieni locali: „Văd că au sărit o grămadă de posibil candidați la Primăria Timișoara (Tabără, la rândul său, este primul candidat anunțat în lupta internă pentru candidatura din partea PNL – n.r.) care să valorifice acest aspect și acest lucru regretabil pe care l-a făcut acea victimă a mesajelor politice (…) Am observat că atât colegii din USR, cât și Nicolae Robu, au început să speculeze acest aspect și să își facă tot felul de «filme», prin care să se facă ei remarcați pe această temă. Colegii de la USR l-au acuzat pe Robu, eu nu am făcut astfel de afirmații și nu îmi permit niciodată, pentru că atunci nu m-aș putea delimita de niciunul dintre ei și aș fi ca și ei. Fritz este asemenea cu Robu, Robu este asemenea cu Lațcău, ei sunt aceleași persoane, iar eu nu mă voi băga niciodată în această mizerie a lor. Văd că se continuă denigrarea pe paginile de Facebook pe care le controlează Like Timișoara (pagină pro-Robu – n.r.) și se încearcă transmiterea mesajului că eu am avut o înțelegere cu Dominic Fritz. Nu, nu am avut o înțelegere cu Dominic Fritz. Eu îmi văd pur și simplu de lucrurile pe care le am de făcut, îmi văd de atribuțiile pe care le am și reușesc să duc proiecte și să fac proiecte pentru Timișoara. Pe mine mă interesează timișorenii și ei mă vor înțelege. Cred că 2024 va fi anul în care Timișoara nu va mai alege pe cineva doar pentru a fi împotriva altuia și va alege un om normal, un om aplicat și un om cu experiență care să poată aduce un progres”, a spus, printre altele, liberalul.

