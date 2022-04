Cosmin Tabără se consideră cenzurat de colegii săi din conducerea Primăriei Timișoara

Cosmin Tabără, viceprimarul liberal al Timișoarei anunță că decizia de a nu mai intra în direct vineri dimineața la Radio Timișoara nu îi aparține, ci ar fi luată de Departamentul de Comunicare al primăriei. Acesta a găsit și explicația: întâlnirea pe care a avut-o în februarie cu cetățenii din zona Dâmbovița. Colegii useriști din conducerea primăriei, spune Tabără, au arătat că „vocea primarului liberal nu trebuie auzită”.

Iată explicația viceprimarului liberal, transmisă printr-o postare pe rețelele de socializare:

„Îmi cer scuze ascultătorilor Radio Timişoara pentru că nu am mai intrat în contact cu ei vinerea dimineața, în timpul acordat conducerii Primăriei, dar acest lucru nu a depins de mine, ci de hotărârea Departamentului de Comunicare și a conducerii Primăriei. Întâmplător sau nu, intervențiile la Radio Timișoara s-au oprit după întâlnirea pe care am avut-o în luna februarie cu cetățenii din zona Dâmbovița (foto).

Probabil că pentru colegii mei nu reprezintă un interes informarea dumneavoastră privind deciziile luate în ceea ce privește patrimoniul orașului, sportul, autoritatea tutelară, Poliția Locală sau Evidența Populației. Sau, vocea viceprimarului liberal nu trebuie auzită…

Vă asigur că în tot acest timp am fost alături de cetățenii orașului și am desfășurat multiple activități în domeniile atribuite. Vă aduc la cunoștință, pe această cale, că suntem pe punctul de a debloca documentația în ce privește sala polivalentă, stadionul ”Lego” este depus la achiziții, în scurt timp sper să fie ridicat pe platforma pentru oferte, am început demersuri în aducerea în patrimoniul orașului a Turnului de apă din Zona Fabric, am continuat ședințele în comisii, cea mai importantă fiind soluționarea dosarelor de pe Legea 10, m-am implicat cu succes în deblocarea șantierelor de la spitalele Balneo, ORL și Centrul de Radioterapie de la Municipal. Am avut și alte activități care să aducă un plus orașului, cu scopul de a nu pierde finanțări atribuite cu greu municipalității. Și lucrurile continuă, rolul nostru este să punem umărul și să lăsăm ceva în urma noastră, nu să ne lamentăm și să găsim scuze pentru eșecuri.

——————————

P.S. Nu vreau să se înțeleagă că aș avea o relație proastă cu Radio Timișoara. Dimpotrivă. Postul de radio și-a arătat deschiderea față de inițiativele mele, am dat interviuri și am avut intervenții pentru știri și reportaje. În postarea mea am făcut referire la palierul de emisiune dedicat Primăriei Timișoara”.

