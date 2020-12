Covid 19 la Primăria Timișoara. Viceprimarul și secretarul, pozitivi, primarul lucrează de acasă

Doi membri din conducerea Primăriei Timișoara, viceprimarul Ruben Lațcău, și secretarul acesteia, Caius Șuli au fost declarați pozitivi la infectarea cu Covid 19. Primarul Dominic Fritz este negativ. Momentan, secretarul prezintă simptome ușoare, viceprimarul este asimptomatic.

Nu este sigur, deocamdată, dacă între cele două cazuri există o legătură, în condițiile în care regulile de siguranță au fost respectate. Cei doi au purtat mască și au păstrat distanța socială.

Primarul Municipiului Timișoara Dominic Fritz a primit un rezultat negativ, la un test realizat miercuri seară, dar a decis să lucreze de acasă în următoarele zile, ca măsură de precauție. Primarul Dominic Fritz va repeta testul la sfârșitul săptămânii.

Primăria Timișoara a implementat în urmă cu o lună un program de lucru decalat, conform reglementărilor în vigoare, dispenserele cu dezinfectant sunt amplasate la fiecare etaj, iar portul măștii este obligatoriu în instituție. Aseară s-a efectuat o dezinfecție pe palierul pe care se află birourile viceprimarului, secretarului și al primarului, iar tot personalul angajat pe palierul respectiv va fi testat preventiv.

”Întâlnirile pe care le-am programat pentru această săptămână vor avea loc pe zoom, iar dosarele le voi primi la semnat, în continuare, pentru ca activitatea Primăriei să nu fie perturbată. Știu că se apropie Crăciunul și am vrea, pentru un timp, să uităm de toate grijile anului acesta. Dar, din păcate, tocmai pentru că se apropie Crăciunul trebuie să fim mai atenți. Să purtăm masca, să păstrăm distanța, să evităm întâlnirile nenecesare, ca să fim bine de sărbători.” a declarat Primarul Timișoarei, Dominic Fritz.

”Zilele următoare voi lucra de acasă pentru că doi dintre colegii mei au fost confirmaţi cu Covid-19. Este vorba despre secretarul Primăriei Caius Şuli şi viceprimarul Ruben Laţcău. Am făcut şi eu testul ieri, este negativ. Nu ştim deocamdată să existe vreo legătură între cele două cazuri. În Primărie am stabilit, imediat după ce am preluat mandatul, un program de lucru decalat care să evite aglomerarea din birouri şi purtăm mască. Ieri,spaţiile pe palierul conducerii, de la etajul 1, au fost dezinfectate, iar angajaţii de pe acest palier vor fi testaţi. Eu voi repeta testul la sfârşitul săptămânii ca să fim toţi în siguranţă. Întâlnirile pe care le-am programat pentru această săptămână vor avea loc pe zoom, iar dosarele le voi primi la semnat, în continuare, pentru ca activitatea Primăriei să nu fie perturbată”, a scris Fritz pe Facebook.

