COVID19, la maternitatea Odobescu. Patru cadre medicale infectate și alte 14 izolate la domiciliu

La maternitatea Odobescu, Clinica de obstetrică-ginecologie din cadrul Spitalului Municipal Timișoara, au fost depistate pozitiv patru cadre medicale cu SARS-COV2 (COVID19), dar și mai multe paciente.

Medicul Daniel Malița, managerul Spitalului Municipal Timișoara, a explicat, miercuri 29 iulie, că cele patru cadre medicale nu au intrat în contact cu mediul spitalicesc.

”În momentul în care am fost informat de una dintre ele ca are simptome specifice – și-a pierdut simțul gustului și al mirosului – am dispus primele măsuri.

Astfel, medicul coordonator de la centrul de COVID19 de la maternitatea Odobescu a decis ca toate asistentele de la blocul operator de la obstetrică să fie izolate acasă. Luni dimineață au fost testate și 4 dintre ele au ieșit pozitiv. Credem că este vorba de o transmitere comunitară a coronavirusului. Sperăm ca celelalte 14 izolate la domiciliu să iasă negativ la testul PCR.

Din păcate paciente care vin să se interneze la maternitate sunt depistate pozitiv aproape în fiecare zi. Marți au fost două lehuze descoperite.

Totuși sunt respectate protocoalele impuse. Pacientele care vin să se interneze sunt testate și ținute în izolare până vine rezultatul. Dacă sunt pozitive sunt trimise la Spitalul Victor Babeș. Există cazuri când unele trebuie să nască în acest timp, dar medicii intervin echipați și totul decurge bine.

”De două săptămâni încoace aproape că nu a fost zi fără să avem o pacientă pozitivă. Sunt tot mai multe cazuri. Ieri la laboratorul de diagnostic molecular au fost 12 sau 14 pozitive. Asta în condițiile în care în luna mai erau săptămâni când nu aveam niciun caz de COVID19. A crescut foarte mult numărul.

Noi am luat toate măsurile de protecție a angajaților. Avem echipamente și în continuare achiziționăm să avem stocuri: măști, mănuși, halate, viziere etc. Insistăm foarte mult pe respectarea procedurilor pe care le avem puse la punct din primăvară. Din păcate nu știm ce face personalul nostru după ce pleacă de la serviciu din spital. Asta nu mai putem controla. Ce putem controla este faptul ca angajații noștri să fie echipați cu echipamente de protecție anti-COVID19 pentru a fi în siguranță și ei, dar și pacienții”, a mai spus dr. Malița.

