COVID19 și fermierii din Timiș

Teribila criză a coronavirusului SARS-COV2 -COVID19 nu a reușit să îi sperie pe unii fermieri din Timiș. Ei spun că încă reușesc să dețină controlul asupra situației și nici pe termen scurt nu cred că vor avea probleme. Pe alții, însă, chiar îi îngrijorează situația și prevăd că agricultura va avea foarte mult de suferit din cauza pandemiei.

Mircea Barăgan, Agromec Cenei. El cultivă 1900 de ha cu porumb, grâu, floarea soarelui și orz. ”Deocamdată nu sunt afectat de criza coronavurusului. Noi nu ne gândim la problema asta. Noi trebuie să lucrăm. Avem multe de făcut în fermă. A început campania agricolă: ierbicidăm, fertilizăm și multe altele. Deocamdată noi nu vindem nimic. Am lăsat pentru la vară. Sper să nu țină criza coronavirusului până atunci. Noi suntem aprovizionați cu toate inputurile -semințe, ierbicide, pesticide și îngrășăminte. Noi am închis numai cantina pentru o perioadă determinată, să nu creăm o situație de risc pentru angajați”.

Nicolae Chiș, din Cărpiniș: ”Deocamdată activitatea în fermă nu este afectat de criza coronavirusului. Avem asigurate toate cele necesare campaniei agricole: sămânță, ierbicide, pesticide și îngrășăminte. Vom vedea pe viitor ce va fi, în vară, la recoltat, cu prețurile, cu valorificarea producției. Noi ne vedem de treabă. Eu nu mai am pe stoc nimic să îmi fac probleme că nu mai pot vinde. Culturile arată bine, față de anul trecut. Sperăm ca la recoltat să fie și cantitate și calitate. Dorința noastră este să scăpăm de coronavirus, dar nu știm ce ne va aștepta”.

Sebastiano Stoppa, directorul administrativ al fermei Emiliana West Agro din Dudeștii Vechi, atenționează: ”Fermierii și agricultura din Timiș este și va fi grav lovită de această criză, iar producătorii agricoli trebuie ajutați cu măsuri eficiente de către guvern. Nu pot fi lăsați așa singuri, fiindcă foarte mulți vor falimenta. Dacă criza coronavirusului continuă multe luni, efectele vor fi dramatice asupra agriculturii. Peste patru cinci luni vor fi greu de procurat inputurile pentru agricultură de la semințe până la îngrășăminte și tratamente, fiindcă o mare parte vine din import. Bănuiesc că sectorul agricultură se va confrunta cu o mare criză. Toate inputurile se vor scumpi. Cum s-a întâmplat cu măștile de protecție și cu dezinfectanții contra COVID19 așa se va întâmpla și cu inputurile din agricultură.

S-ar putea ca cei puternici financiar să achiziționeze toate stocurile de semințe, insecticide, pesticide și îngrășăminte, apoi să le vândă la prețuri greu de accesat pentru micul fermier. Pe de altă parte, foarte mulți fermieri din Timiș au în implementare proiecte cu finanțare de la Uniunea Europeană, iar acum ei întâmpină foarte mari probleme și nu vor mai putea respecta termenele care sunt extrem de exacte. Proiectele europene au termene stricte de implementare, iar dacă nu respectăm aceste termene, plătim amendă sau nu mai primim finanțarea. Mesajul fermierilor din Timiș este ca guvernul român să intervină la Uniunea Europeană să se prelungească aceste termene de implementare”, atenționează Stoppa. De asemenea, Emiliana a respectat îndemnul Guvernului României și a lăsat cea mai mare parte a celor 100 angajați să lucreze de acasă de la începutul lunii martie, ca să fie evitată o eventuală infectare cu coronavirusul. Salariile le vor fi plătite integral.

Coraș Ardelean, din Mașloc, crescător de vaci și producător de produse lactate: ”Criza coronavirusului are afecte grave asupra agriculturii, dar în funcție de profilul fermei. În cazul meu care desfășor o intensă activitate pe zootehnie, dar și pe vegetal, procesare și comerț nu mă simt afectat, deocamdată. Așa e gândită afacerea mea, că depinde mai mult de natură și de materia primă pe care eu o produc. Pe de altă parte am asigurat stocul de materiale auxiliare necesare procesării și ambalării.

Am asigurate și furajele până în toamnă. Vacile sunt sănătoase, am fătări zilnice și am și o creștere a producției de lapte. Am contracte ferme, iar vânzarea cu amănuntul funcționează. În privința asta sunt liniștit, dar sunt neliniștit de cei care ne conduc. O țară trebuie condusă de oameni care se pricep, așa cum e și cu mica mea afacere. Este creată și condusă de oameni care se pricep, printr-un management eficient, prin previziuni realiste și logică nu pe haos. Eu nu pot intra in criză, fiindcă materia primă (laptele) o produc tot eu. Autoritățile pot să ajute fermierii prin amânarea platei dobânzilor, de exemplu. Plătești numai rata, iar dobânda se va relua când dispare criza nenorocită a coronavirusului care la noi e și crisă economică și politică. Sa ne scutească de plata TVA sau statul să ne dea TVA-ul pe care l-am cerut pe trei luni și am avut atâtea controale. Statul acesta este foarte stufos și nepriceput și decât să ajute, de cele mai multe ori, încurcă activitatea fermierilor”.

Petru Berci, din Denta: ”Nu avem mulți angajați și ne desfășurăm normal munca în câmp. Eu am 15 angajați și sper că nu va trebui să îi trimitem acasă. Eu lucrează în aer liber în câmp și nu într-un spațiu închis. În zona Denta nu s-a semnalat niciun caz de coronavirus. Oamenii nu sunt panicați își văd de treabă. Am discutat cu ei. Sperăm să nu intervină nimic care să ne obstrucționeze, să ne facă să îi trimitem acasă. Atunci ar fi o problemă. Este clar că, daca criza coronavirusului va continua, ne va afecta grav. Autoritățile ne-ar putea ajuta atunci să nu stopeze comerțul cu cereale. Trebuie asigurat tot lanțul de la fermier până în portul Constanța unde cerealele să fie încărcate în vapor. Efectele negative ale crizei coronavirusului vor fi simțite pe tot lanțul: nu poți să vinzi, nu poți să încasezi, nu poți să dai salarii și nu te poți pregăti pentru campania următoare”.

Florin Țubrea, crescător de vaci de lapte din Boldur, atrage atenția asupra importanței producătorului autohton, cu care suntem de acord în totalitate: ”2020… Un virus relativ cuminte reușește sa răstoarne ierarhiile mondiale. Nu ține cont ca ești din Vest sau din Est și nu ține cont că ești bogat sau sărac, nu te omoară, dar provoacă teamă la nivel mondial. Oare când găsiți rafturi goale în supermarket înțelegeți cât e de rău să depinzi de importuri? Oare acum înțelegeți importanta producătorului român? Dar dacă se merge mai departe și se închid județe sau orașe, veți înțelege importanta micului producător local? Oare omenirea învață ceva sau corona trece noi uitam și o luam de la capăt până când va apărea ceva mai grav, ceva cu adevărat devastator? Deschideți ochii!!!”

