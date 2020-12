Crăciunul lui Dominic Fritz

Crăciunul anului 2020 este primul, din poziția de primar al Timișoarei, al lui Dominic Fritz. Primarul Timișoarei cucerește, adesea, prin expresivitatea sa calină, veselă, senină, uneori, chiar copilăroasă, fără însă a crede că asta ar fi o trăsătură infantilă a structurii sale psiho-caracteriale. Optimismul său este contagios, entuziasmul său, la fel, sinceritatea demersurilor, toate m-au făcut să-l percep, chiar din vara lui 2019, ca pe un om în care merita să investesc încredere, simpatie și susținere.

Ultimele apariții ale lui Dominic Fritz nu mai sunt marcate de entuziasmul din campania electorală. Ultimele apariții arată un primar preocupat de temele grele pe care le are de rezolvat pentru Timișoara. Datoriile uriașe pe care le-a lăsat în urma sa, Nicolae Robu, spaimele pentru cei peste 50 000 de abonați ai Colterm (minimum 100 000 timișoreni), cota de gaz, banii din partea Guvernului României, aspectele legate de izolarea blocurilor, cu fonduri europene, pe care, acum, s-ar putea ca Primăria Timișoarei să-i piardă, tot din cauza lui Robu, reclamat de mai bine de doi ani la DNA, străzile încă murdare, acum, de Crăciun, intersecțiile pline de cerșetori, și multe altele, acestea sunt temele văzute ale Timișoarei.

Mai sunt și temele nevăzute, derivate din relația cu oamenii lui Robu, dintr-un sistem cu ”reguli interne”, un sistem corupt, din care inși ca și Culiță Chiș, Ioan Goia, fostul director al RATT, acum al SMTT, care și-a angajat toată familia în instituția publică, Drăgilă (Horticultura), care a lăsat parcurile într-o formă dizgrațioasă, și alții, înconjurați de unii ”de-ailor”, toate sunt probleme mari pentru Dominic Fritz. Desigur, este o categorie nerăbdătoare a timișorenilor, ale căror comentarii în sațiul public nu sunt un secret, desigur, lumea își dorește să vadă repede schimbările, dar noul primar are nevoie de un spațiu de respiro, de așezare rânduită (cum spunem noi, în Banat) a priorităților, a urgențelor. El, de fapt, are nevoie de încredere pentru a-și duce planurile la bun sfârșit. Și le va duce, am această convingere.

Crăciunul lui Dominic Fritz nu este cel mai fericit, chiar dacă aparențele ar fi trebuit să arate, cel puțin altfel. ”Moșul” lui i-a adus teme, probleme, griji, proiecte de pus urgent în detalii practic, i-a adus suportul unor ecuații cu multe necunoscute, integrale complicate (din matematică, pentru cei care nu consideră matematica o poezie), provocări.

De aceea, noi îi trimitem un ”Alt Moș” (nu are legătură cu Cristian Moș, colegul său) care să-i mai ia din poveri. Un ”Moș” cu sănătate, pace sufletească, prieteni adevărați, soluții inteligente, rapide, soluții riguroase, pentru timișorenii care au un gând: Timișoara este Capitala Cultului pentru un Banat bun și stabil, așa cum a fost, mereu, în istorie.

Crăciun cu bucurie!

Comentarii

comentarii