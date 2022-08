Crama Dradara – la cel mai mare festival de vinuri din Ardeal

Crama Dradara participă cu o ofertă bogată de vinuri de înaltă calitate, în perioada 25-28 august,la cel mai mare festival de vinuri din zona Ardealului: Central Park Wine Festival, 2022, Cluj Napoca.

”Bucuroși să participăm la Central Park Wine Festival, 2022! Vă așteptăm la standul nostru să descoperiți vinurile Dradara!”, îndeamnă reprezentanții cramei.

Acolo sunt mii de etichete de vin și crame din toate colțurile țării, delicatese, cultură, muzică, soare și distracție, așa se prezintă festivalul.Wine lovers, see you there!

Sâmbătă, 27 august, de la ora 12:00, Chef Sara Alexander are primul show de live cooking, iar al doilea va începe la ora 15:00.

Urmează Chef Antonio Passarelli de la ora 18:00 care este gata să vă surprindă cu preparatele lui, iar spre seară la Retro Hits cu Christian Matthieu.

Live cooking va fi și duminică, 28 august orele 15:00-17:00 în Parcul Central din Cluj-Napoca unde Chef Antonio Passarelli este gata să te surprindă cu preparatele lui.

Chef Antonio Passarelli este unul dintre cei mai renumiți chefi străini, care au activat în România. Cunoscut publicului și datorită emisiunilor televizate la care a participat, Chef Antonio Passarelli a urmat cursurile mai multor instituții dedicate pregătirii gastronomice, precum: Istitut Etoile (Grup Boscolo), Cast Alimenti sau Alma.

Povestea DRADARA își are rădăcinile în pământul ce se întinde liniștit pe Dealul Mocrii, acolo unde locuitorii dădeau dijma din podgorie, încă din cele mai vechi timpuri, iar viile Minișului au rodit neîncetat.

De vinul butoaielor de la Mocrea s-au bucurat, pe rând, nobilii vremurilor trecute, oaspeții de seamă ai principelui Transilvaniei și baronii Curții de la Viena, pentru că aici, la fel ca astăzi, se găsea un vin bun și sincer cu degustătorii săi.

Crescuți în temelia tradiției că vinul bucură, iar bucuria este cupa tuturor virtuților, meșteșugul ne e dat de la bunicul, cel care a știut să asculte solul și să fie răbdător cu timpul, atunci când a plantat primul butaș de viță de vie și a început să numere anii până la rod.

Așa au apărut primii struguri, apoi primul must și primul vin.

Din dragoste pentru pământ și pentru locul natal al bunicii.

Bunicul pleacă, chemarea rămâne…!

Via Dradara se întinde pe 19,65 hectare de sol vulcanic, pe coasta Dealului Mocrii, Podgoria Miniş-Măderat, ce veghează și ascultă taina vinurilor albe, roșii și rose.

Aici, soarele nu se grăbește și răsare la o bătaie de ceas mai târziu: astfel, via se lasă dezmierdată cu blândețe, iar strugurii se bucură de o coacere lentă și tihnită.

Suprafața – 19,65 hectare. Tip de sol brun roșcat și tuf vulcanic pe un fundament de andezite cu amfiboli si piroxeni

Plantat: Fetească Neagră, Merlot, Cabernet Sauvginon, Sauvignon Blanc, Fetească Regală, Muscat Ottonel, Palava.

