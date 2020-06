Crescătorii de porci nu mai construiesc complexul sportiv din Calea Lipovei. Robu organizează o nouă licitație… și o vizită pe teren

După o primă oportunitate ratată, Primăria Timișoara reia licitația pentru complexul sportiv și de agrement din Calea Lipovei. Prima licitație a avut termen limită în 3 februarie 2020, iar singura firmă înscrisă cu ofertă a fost BAUERHOF AGROBANAT, o firmă din Moşniţa Nouă cu zero angajaţi şi având ca obiect de activitate creşterea porcinelor. Atunci, valoarea estimată a contractului era de 20,7 milioane de lei.

„Am organizat o dată licitație și nu am reușit să încheiem un contract pentru execuția lucrărilor, întrucât o singură firma s-a prezentat și nu întrunea condițiile de a prelua contractul. Prin urmare, am anulat acea licitație și am luat-o de la capăt. Așa, ce prostii s-au scris pe această temă rămâne pentru consolidarea «credibilității», adică a lipsei de credibilitate a celor care au scris. Noi am anulat acea licitație, nu am atribuit contractul unei firme care nu întrunea condițiile. Înscrierea la licitație este liberă, nu putem noi obstrucționa… ”, a spus, în conferința din 2 iunie, primarul Nicolae Robu.

Acum, a doua licitație pentru acest obiectiv se desfășoară până la finalul lunii iunie, având aceeași valoare estimată, de 24.672.332 de lei, cu TVA (20,7 – fără TVA). Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 30 iunie, ora 15.00. În acest complex, situat la intersecția străzilor Verde și Silistra, ar urma să fie amenajate: bazin acoperit, bazin descoperit, două terenuri de tenis, teren multifuncțional, zonă verde (parc, zonă de fitness exterioară cu turn de escaladă), parcare.

Pe SEAP, se specifică: „Constructia principala: cladire de forma rectangulara in regim de S+P+2E, inaltimea de nivel este de 4,00 – 5,00 m si Hmax=12,20 m.Constructia are o suprafata construita de 2.254,79 mp si o suprafata construita desfasurata de 3.776,53 mp. La nivelul parterului se afla un bazin semiolimpic care va fi utilizat pentru inot competitional si pentru inot de agrement. In spatiile anexa de la acelasi nivel sunt propuse incaperi dotate cu aparate pentru fitness, sauna, prim ajutor, vestiare si grupuri sanitare precum si un spatiu prevazut pentru o sala de mese+bar. Etajul I gazduieste o sala de sport multifunctionala, anexele acesteia, tribune pentru spectatori, grupuri sanitare. Parcarea in suprafata de 2383 mp si care are prevazute 102 locuri de parcare, este amplasata in partea de nord a parcelei. Ca amenajari exterioare, se propune realizarea unui bazin de inot semiolimpic – cu functiuni similare celui acoperit, 2 terenuri pentru practicarea tenisului de camp si un teren multifunctional cu posibilitatea reconfigurarii acestuia pentru practicarea handbalului, fotbalului si baschetului. In zona de parc se va realiza o zona de relaxare cu alei pietonale si locuri de odihna, precum si o zona pentru activitati de recreere, cu trambuline sportive, turn de escalada si aparatura pentru fitness”.

Pentru ca municipalitatea să crească șansele de a avea o ofertă valabilă de această dată, primarul a pregătit și o vizită pe teren împreună cu potențiali ofertanți. Robu a spus: „În fine, acum am relansat acea licitație, este în curs de derulare, nu mai știu până când este termenul limită de depunere a ofertelor. În cadrul procedurii de achiziție, am organizat pentru astăzi (n.r., 2 iunie) o vizită la amplasament, pentru ca ofertanții posibili să se poată informa cât mai bine despre ce ar fi vorba”.

Complexul sportiv din cartierul Calea Lipovei este unul dintre cele promise de primarul Nicolae Robu încă din 2012, alături de cele din Calea Buziașului și Calea Șagului. Studiul de fezabilitate pentru complexul din Lipovei a fost aprobat încă din iunie 2018, în timp ce la celelalte două, din ianuarie 2020.

