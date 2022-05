Creșele din Timișoara vor trece în administrarea Inspectoratul Școlar Județean Timiș. Fritz: „Nu vrem și nu putem să contribuim la acest haos”

Deși inițial a vrut ca creșele din Timișoara să rămână în administrarea municipalității, primarul Dominic Fritz și-a anunțat marți, 24 mai, schimbarea poziției. Acuzând procedurile „haotice” stabilite de Ministerul Educației, edilul-șef a decis că este mai prielnic ca unitățile pentru antepreșcolari să fie gestionate de la nivel central, prin Inspectoratul Școlar Județean Timiș. Acest lucru ar însemna trecerea angajaților din primărie la inspectorat și, cel mai probabil, înlocuirea directorilor.

„Din păcate, este un anunț care mă bucură mai puțin. Primăria Timișoara are un suport de serviciu pentru șase creșe care funcționează în 12 locuri. Guvernul a hotărât că creșele pot funcționa atât în cadrul administrațiilor locale, cât și să fie predate inspectoratelor județene. Deși ne-am hotărât să rămână creșele la noi, din păcate de atunci ne-am dat seama că acest proces este unul haotic, în care multe decizii și proceduri se fac pe genunchi. Avem mari semne de întrebare dacă pot funcționa așa cum prevede legea, să fie în subordinea primăriei și să funcționeze după regulamentele și politica de înscriere a inspectoratelor. Această structură pare să fie o nouă «struțo-cămilă» care nu are cum să funcționeze, nu în modul în care a fost abordată această reformă”, a declarat primarul Dominic Fritz.

Această decizia a primarului ar fi venit după discuții cu reprezentanții ISJ Timiș, iar cât de curând ar urma să apară și un proiect de HCL care să consfințească tranziția. Personalul care deservea serviciul de creșe din cadrul primăriei va avea contractul terminat, însă majoritatea angajaților își vor putea găsi loc în noile structuri ale inspectoratului. Nu neapărat și directorii de creșe, pentru a căror selecție va exista o procedură distinctă de cea folosită până acum de primărie.

„Nu este o decizie pe care am luat-o ușor, tocmai pentru că noi credem că relația pe care am creat-o cu părinții, noua metodă de înscriere foarte, foarte transparentă, că aceste lucruri aduc calitate creșelor din Timișoara. Trebuie să iau la cunoștință acest haos din această tranziție. Doar în 28 aprilie a apărut metodologia și doar săptămâna trecută a venit o circulară care a schimbat metoda de schimbare, în ziua în are au început preînscrierile. Nu vrem și nu putem să contribuim la acest haos. (…) Nu a fost să fie. Sper cu această decizie ca lucrurile să funcționeze așa cum își dorește Ministerul Educației”, a adăugat Fritz.

Comentarii

comentarii