Creșterea tarifelor la gigacalorie, din nou amânată. În schimb, primăria taie bani de la parcuri, de la iluminat public, de la salubritate și din salarii pentru a întreține Colterm

Joi, 4 noiembrie, în fața consilierilor locali din Timișoara a ajuns din nou proiectul prin care se propune majorarea tarifelor la gigacalorie aplicate de Colterm. Și acum, ca și în urmă cu o săptămână și jumătate, proiectul a fost retras. Data trecută se ceruse dezbatere publică. Între timp, aceasta a fost organizată dar au mai rămas câteva întrebări de răspuns în scris, astfel că primarul Dominic Fritz a decis să retragă încă o dată proiectul. În plus, se așteaptă și, măcar la nivel declarativ, banii de la guvern, care ar putea influența costul final plătit de abonați.

În schimb, în cadrul aceleiași ședințe, a fost votată în unanimitate o rectificare bugetară care prevede majorarea sumei pe care primăria o dă către Colterm. Este vorba despre 15,3 milioane de lei care se taie din alte capitole bugetare: parcuri, baze sportive și de agrement, iluminat public, asistență socială și salubritate. Ar fi vorba în mod special, a spus Fritz, despre bani care nu s-au cheltuit în măsura în care se intuia la începutul anului. În plus, este vorba și despre 3 milioane de lei care provin de la capitolul „salarii”, care ar reprezenta banii bugetați pentru angajați care, de la începutul anului și până acum, au plecat din primărie.

„Colterm este branșat direct la bugetul local. Aici nu avem doar o problemă de cashflow, ci fiecare leu pe care îl dăm trebuie să fie reflectat și în buget. Asta este încercarea acestei rectificări. Rectificarea de data trecută a fost mai simplă. Am avut de împărțit 8 milioane de lei reprezentând venituri în plus. Momentan, nu avem notificări din partea Ministerul Finanțelor sau Direcției Fiscale a Municipiului Timișoara că ne așteptăm la venituri în plus. Deci această rectificare este strict pe cheltuieli. (…)

După cum vedeți, am luat și un pic peste 2 milioane de lei din fondul de rezervă al orașului. Asta e singura tăiere pe care nu o simțim. Pe celelalte, da, le simțim. O să trebuiască să renunțăm la alte lucruri. Colegii din direcțiile responsabile o să trebuiască să își adapteze programul de lucru și comenzile date astfel încât să se încadreze în noul buget. (…) Putem cheltui doar sumele pe care nu le-am angajat. Spațiul nostru de manevră bugetar este, deci, foarte mic. Doar așa am ajuns la aceste 15 milioane de lei. Nu putem să mergem sub această sumă dacă vrem să avem căldură și apă caldă până la sfârșitul anului”, a explicat primarul Dominic Fritz.

Concret, potrivit documentației aferente proiectului de hotărâre, se vor tăia: 2,5 milioane de lei din fondul de rezervă, 3 milioane de lei din „cheltuieli de personal”, 2 milioane de lei de la „spații verzi”, 1,5 milioane de lei de la „iluminat public”, 3,7 milioane de lei de la „salubritate” și 500.000 de lei de la „asistență socială”. La acestea, se adaugă și cele 1,2 milioane de lei primite din partea Consiliului Județean Timiș strict pentru subvenționarea termoficării.

În următoarea perioadă, primăria ar urma să mai dea către Colterm alți bani, în baza facturilor pentru pierderi tehnologice. Momentan, nu a fost emisă factura pe anul 2021, dar încă se plătește cea din 2019, din care au mai rămas aproximativ 4,6 milioane de lei. Pe anul 2020, la fel ca în alți ani, nu a fost aprobată o astfel de factură.

Cât despre tarifele la gigacalorie, proiectul a fost retras pentru că FALT, prin președintele Petru Olariu – singura persoană prezentă la dezbaterea de luni – și unii consilieri locali au mai avut anumite întrebări la care vor primi răspuns în scris. Data viitoare când va reveni proiectul pe ordinea de zi, a spus Fritz, ar urma să fie luat în calcul și eventualul sprijin acordat din bugetul de stat. Mai mulți consilieri locali au cerut, de asemenea, recalcularea costurilor estimate de Colterm.

Vă amintim că, inițial, consiliul de administrație al Colterm a propus o triplare a tarifului plătit de abonați, de la 242 de lei/Gcal la 746 lei/Gcal. Mai apoi, Fritz a dat înapoi și a spus că va propune consilierilor locali să voteze numai o dublare a acestor prețuri. Între timp, mai mulți consilieri locali au criticat calculul făcut înaintat de reprezentanții Colterm în ceea ce privește costurile estimate pentru producția energiei termice. Cea mai importantă nelămurire a acestora era de ce Colterm încă estimează un consum gaz de aproximativ 50% în condițiile în care producția pe cărbune, cu tot cu prețul certificatelor de poluare aferente, este sensibil mai ieftină.

