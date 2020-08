Criminal din Iași, arestat după ce a violat o copilă de 8 ani lângă Lugoj

O fetita de numai opt ani a fost violata de catre un individ in satul Hezeris, de langa Lugoj.

Barbatul a fost arestat de judecatorii lugojeni dupa ce pe numele sau a fost depusa o plangere penala. In urma audierilor s-a stabilit ca cel care si-a batut joc de fetita este concubinul surorii ei. Barbatul, de loc din Iasi, a ajuns nu demult la Hezeris unde s-a si stabilit. Individul in varsta de 46 de ani a recunoscut in fata procurorilor ca a profitat in mai multe randuri de minora. Magistratii au decis ca el sa fie cercetat in stare de arest avand la activ si o condamnare pentru omor.

Sursa: Lugoj info.ro

