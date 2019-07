Criminalul din Făget a fost reţinut. Era drogat cu cocaină, cannabis şi amfetamină în momentul atacurilor

Ionel Boldea, tânărul de 33 de ani, care a omorât un bărbat în Făget și a rănit alte cinci persoane, între care şi soţia bărbatului ucis, a fost reținut pentru 24 de ore. El este acuzat de omor, tentativă de omor, vătămare corporală, furt şi conducere sub influenţa stupefiantelor. Analizele de sânge au arătat că asasinul a consumat trei droguri înainte de atacuri: cocaină, cannabis şi amfetamină. El urmează să fie prezentat magistraţilor cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Tânărul din Timiş care a omorât un bărbat într-un parc din Faget şi a rănit mai multe persoane, a fost prins joi dimineaţă. El se afla la volanul unei maşini şi nu a opus rezistenţă când a fost oprit de un filtru de poliţie. Vizibil tulburat, bărbatul le-a declarat poliţiştilor că regretă ce a făcut şi că o icoană l-a îndemnat să comită faptele. Individul le-a mai spus anchetatorilor că a stat ascuns într-un pom, iar când a fost prins voia să meargă acasă să facă un duș.

„O icoană dintr-o cameră. Am stat într-un pom. Maşina e a unui prieten de la Povergina, care e la pescuit. Icoana dintr-o cameră… Icoana care m-a scos afară din casă… m-a scos afară din casă şi m-o făcut să am o forţă inumană. Am dat cu piciorul am spart capul unei femei, am spart capul unui om. Mi s-a promis faptul… la 6 dimineaţa să mă scoată o icoană… clopote… nu ma agita, că păţeşti rău… icoana care m-a scos afară la 6 dimineaţa… nu ma agresa că mă gândesc rău… nu ma agresaţi că e rău. A fost o forţă inumană. Nu am vrut, dar am fost forţat de situaţie să fac rău. Mi s-a promis un alt aspect… icoana efectiv m-a luat după ea… merg la puşcărie vreo 10 ani, dar mi s-a promis alt aspect. Icoana efectiv m-a luat după ea”, le-a spus Ionel Boldea, poliţiştilor, în timp ce era încătuşat.

Tânărul a ucis, miercuri dimineaţa, un bărbat în parcul din oraşul Făget, judeţul Timiş, şi a înjunghiat-o pe soţia acestuia, lăsând-o într-o baltă de sânge.

Ulterior, el a intrat în casa unei familii unde s-a baricadat în baie, în timp ce poliţiştii l-au înconjurat. La un moment dat, tânărul a ieşit din baie, a vrut să îi lovească pe poliţişti, a trecut de ei şi a fugit în curtea gospodăriei, unde s-a urcat într-o maşină cu care a trecut prin porţi şi a fugit până în zona satului Bichigi. Atunci poliţiştii au tras trei focuri de armă, iar un glonţ a lovit portiera. Maşina a fost ulterior abandonată într-un şanţ.

La Temereşti, el a făcut alte patru victime: o bătrână a fost înjunghiată, o persoană a fost lovită cu maşina şi alte două au fost agresate.

