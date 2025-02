Crin Antonescu și-a început, la Timișoara, campania pentru președinția României

Prezent la Timișoara pentru lansarea campaniei preelectorale, Crin Antonescu, candidatul trimis în lupta pentru funcția de președinte al României pe PSD – PNL – UDMR, spune că e sigur de victoria sa în alegeri. De asemenea, spune că exclude eventuala renunțare la candidatura sa în favoarea lui Ilie Bolojan.

Antonescu a discutat la Timișoara cu primarii din județ, cu mediul local de afaceri și cu cel academic, dar a avut și o întâlnire și cu IPS Selejan, Mitropolitul Banatului. Alături de el s-au aflat Alfred Simonis, liderul PSD Timiș, Marilen Pirtea, noul șef de la PNL Timiș, acolo unde Antonescu mai este încă membru, respectiv pe Molnar Andraș, președintele UDMR Timiș.

„Nu este întâmplător că prima vizită este în Timiș, pentru că această coaliție a demonstrat că se pot câștiga alegeri împreună. Am câștigat alegerile locale, atât pentru Consiliul Județean, în formula PSD-PNL susținută și de UDMR și de minoritățile naționale, dar am câștigat și 60-70 de comune sub sigla coaliției PSD-PNL, așadar suntem un exemplu de bună practică”, a spus președintele PSD Timiș, Alfred Simonis.

Crin Antonescu a vorbit despre perioada complicată pe care o traversăm, atât pe plan intern cât și internațional și despre nevoia ca lucrurile să reintre pe făgașul normal.

”Sunt bucuros și onorat ca de fiecare dată să fiu la Timișoara. E foarte adevărat. Nu e întâmplător. De la Timișoara încep multe. Sper să fie de bună augur și această întâlnire în cadrul precampaniei electorale, pentru că noi deja am demarat aceste acțiuni. Săptămâna aceasta, cred sau cel târziu la începutul săptămânii viitoare, va fi înscrisă la Biroul Electoral Central și Alianța Electorală România. Înainte strângem semnăturile și până în data stabilită calendarul oficial, vom voi depune candidatura cu susținerea acestor trei partide și a grupului parlamentar al minorităților”, a spus Antonescu.

Cu un discurs demn de un politician adevărat, se vede experiența sa, el a admis că situația actuală a țării nu e una ușoară.

”Suntem într-o perioadă complicată, puțin spus, dar să nu spunem mai mult în ceea ce privește politica internă, cu un ciclu electoral neîncheiat, amânat, cu traumă socială legată de anularea unor alegeri în premieră, în așteptarea alegerilor prezidențiale care vor închei acest ciclu. Suntem într-o situație internațională dintre cele mai spectaculoase, cu accente îngrijorătoare și, ca atare, sunt foarte multe lucruri la care și noi, și alegătorii, și dumneavoastră, jurnaliștii, observatorii, să ne gândim să-l analizăm, să le cântărim. Trebuie să facem față acestor împrejurări. Crizele nu sunt dorite, dar atunci când apar nu pot fi împiedicate și, ca atare, obligația politicienilor sau celor care își asumă un astfel de rol este să găsească soluții, să găsească răspunsuri și, dacă se poate, pentru că se poate întotdeauna să găsească oportunități”, a mai subliniat Crin Antonescu.

Candidatul la prezidențiale e extrem de sigur de victoria sa în alegeri. Întrebat despre scorul care îl va reuși la aceste alegeri, Antonescu spune că va obține exact atât cât va avea nevoie cât să câștige funcția pentru care candidează, nu procentul.

”Cât să câștig președinția, golaverajul nu contează, ca să vorbim exact ca și în fotbal”, a spus Antonescu.

Deși s-a discutat intens în ultimele zile despre trecerea în prim plan și preluarea candidaturii de către președintele interimar al României, Ilie Bolojan, Antonescu exclude total apariția unei solicitări de a renunța la candidatura sa în favoarea lui Bolojan.

”N-aș primi-o (n.r. Solicitarea renunțării la candidatură). Adică nu se pune această problemă. chiar îmi pare rău sincer. (…). Nu se pune această problemă, de a candida ca și independent. Partidele sunt aici, vor fi la Birou Electoral Central, vor fi la înscriere”, a mai subliniat Antonescu.

Întrebat dacă va câștiga în Timiș alegerile, candidatul PNL – PSD – UDMR pare să fie conștient despre modul în care electoratul votează aici, unde un candidat al USR ar putea fi în frunte.

”Pe mine mă interesează să câștig în România. Probabil că dacă nu le câștig în Timiș e greu să e câștig în România. Deci sper să le câștig și în Timiș”, a mai subliniat Crin Antonescu.

Discuția din ultimele luni, legate de Antonescu, s-au referit la modul în care s-a derulat viața sa în ultimii zece ani, perioadă în care nu a mai fost în prim planul vieții publice. El spune că faptul că nu a făcut parte din diferite structuri ale statului, nu a fost plătit din bani publici, este atu-ul său.

