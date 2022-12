Cristian Hrubaru de la Rock FM, cu motorul la copiii nevoiași din Timiș. Campanie umanitară inedită pe două roți – foto

„E prima oară când vin la această acțiune. Am văzut ce au făcut acești băieți anul trecut și chiar mă bucur să fiu alături de ei. Nu am stat pe gânduri după ce am primit invitația, am venit. De șapte ani de zile sunt și eu implicat în proiecte caritabile cu Bikers for Humanity, construim case, renovăm, ajutăm, donăm sânge. Pentru că iarna nu pot să merg cu mototcicleta distanțe așa de lungi, am și probleme cu spatele, eu am venit cu avionul și mi-am trimis motorul la Timișoara cu o remorcă. Am vrut să fiu călare pe motor la acest eveniment”, a declarat Cristian Hrubaru.