Cristian Moș, candidatul USR la președinția CJT, de lângă „Dan Păltinișanu: sportul în Timiș, doar „pe hârtie”

Cristian Moș, președintele USR Timiș și candidatul alianței USR PLUS la președinția Consiliului Județean Timiș, și-a ținut conferința de presă din 24 iulie în fața Stadionului „Dan Păltinișanu”. Aici, împreună cu Sorin Șipoș, candidat pentru consilier județean, și Laurențiu Marian, candidat pentru Primăria Fibiș, au prezentat viziune USR în privința susținerii sportului.

„Suntem astăzi aici, în fața Stadionului «Dan Păltinișanu» pentru că este un exemplu clar, care ne arată că neputința actualei administrații și arată distanța uriașă între vorbe și fapte. Cu oameni vechi, nu vom putea niciodată face lucruri noi. Cu oameni vechi, nu vom putea niciodată face lucrurile altfel. Chiar dacă îi rotim între ei rămâne aceeași politică și aceleași lucruri pe care le vedem de 30 de ani”, a început Moș.

Acesta spune că până acum, au existat doar promisiuni și război declarativ între primarul Timișoarei, Nicolae Robu, PNL, și președintele Consiliului Județean Timiș, Călin Dobra, PSD. „Cei doi poartă un război doar de fațadă. În final, prin acest război, ei doar încearcă să își ascundă incompetența și nerealizările. Timișul s-a săturat… s-a săturat de certuri între administrația locală și cea județeană… Timișul s-a săturat doar de promisiuni electorale, care nu devin niciodată fapte! Vrem un nou început pentru Timiș! Stadionul a fost mereu în ping-pong între domnul Dobra și domnul Robu, între PSD și PNL. Vedem, faptic, cum este. Este ca în campania trecută, când au început să promită… Domnul Dobra, în februarie anul acesta, cuprins pe o adevărată euforie de realizări a avenit aici, împreună cu administratorul stadionului, domnul Malac, și a anunțat demararea studiului topo. Ne lăudăm cu un studiu topo… cu măsurători topo! Mie mi-ar fi rușine să mă laud doar cu asemenea lucruri…”, a adăugat acesta

Candidatul USR PLUS la președinția CJT a făcut trimitere și către alte proiecte cu care se laudă actualele administrații locale și județene: „În anul 2020, ne lăudăm cu canalizare… cu o groapă, o țeavă și, probabil, o pompă! Ar trebui doar să existe, să fie”, spune Moș, care arată că și la acestea, de multe ori, este vorba doar despre studii de fezabilitate: „Ne-am săturat! Vrem să vedem realizări adevărate, gata-făcute”.

Președintele USR Timiș atrage atenția că Dobra este profesor de sport, ca profesie, dar acest lucru nu este reflectat în viziunea sa. „Cum putem avea încredere într-o persoană care nu excelează nici măcar în domeniul din care provine?”, se întreabă Moș. „Problema, în sport, este că nu poți să te lauzi cu proiectele altora. În sport, nu poți să începi să depui efortul cu o zi înainte de competiție… cum se întâmplă aici. În sport, nu poți să dai vina pe adversar. Nu poți, în sport, să ai performanțe dacă nu muncești continuu”, a continuat acesta.

Viziunea USR PLUS a fost prezentată de Moș printr-o schemă: „Sportul de performanță este vârful de piramidă. Poți să o legi cu o ață. Cu cât este mai performant sportul, la un moment dat, ața tot se va rupe. Noi vrem – și vom construi – baza piramidei. Piramida trebuie construită de jos, până sus, să nu mai ai nevoie de ață. Trebuie să construiești din primul rând, sportul de masă, ca orice copil din Timiș să poată să ajungă, dacă își dorește, la sportul de performantă. Atunci, sportul de performanță va avea o bază solidă și va putea fi susținut. Noi, la USR PLUS, vrem să construit această bază!”.

Momentan, spune Moș, o problemă este politizarea sportului. Este vorba despre politicienii care „confiscă” meritele sportivilor de performanță și, astfel, dau neîncredere investitorilor privați. „Rezultatele trebuie să fie ale echipei și ale comunității!”, atrage atenția useristul. În plus, acesta mai consideră că investițiile se fac doar când apar probleme pentru a „petici”: „Nu avem o viziune pe termen lung pentru sport, nu avem o viziune pe termen lung pentru nimic!”. Alte probleme sunt că proiectele sunt doar „pe hârtie sau cu dedicație”, „nu există o muncă continuă, sunt puși oameni politici – politruci”, salarii întârziate.

Sorin Șipoș, candidat USR PLUS pentru consilier județean, din calitate de fost sportiv a adăugat: „Principala necesitate a sportului, în județul Timiș, o reprezintă infrastructura sportivă. Știm cu toții, o infrastructură sportivă modernă atrage mai mulți spectatori la evenimentele sportive și, în plus, funcționează ca o resursă turistică a județului”. În plus, a amintit acesta, o infrastructură poate juca și un rol cultural.

Acesta promovează ideea unei strategii coerente, atât la nivel județean, cât și la nivelul ministerelor. El vrea ca administrația locală și cea județeană să se implice în întreținerea și reabilitatea bazelor sportive, în cazul în care ministerele de resort nu fac acest lucru. Și Șipoș consideră că „baza piramidei” este cea pe care trebuie pus accentul. În acest moment, CJT ar avea programe de „sport pentru toți”, însă, consideră acesta, birocrația a ținut posibile proiecte departe.

Planurile sale sunt: legarea sportului de dezvoltarea rurală, săptămâna europeană a sportului – mod prin care comunitățile se leagă între ele –, organism de accesare mai facilă a fondurilor pentru sport și sume mai consistente, târguri sportive, campanii de promovare a sportului, schimburi de experiență.

„Finanțarea sportului: media Uniunii Europene e 100 euro/an/cap de locuitor, România are 25 de euro, ceea ce ne clasează la coada clasamentului. De aceea consider că Consiliul Județean ar trebui să se implice foarte mult în crearea unor pârghii ca susținerea financiară a sportului în Timiș să nu mai fie numai pe bani publici, ci să creeze un mecanism prin care firmele private să investească în sport, beneficiul lor fiind că sportul promovează aceste firme”, spune Șipoș.

Laurențiu Marian, candidatul alianței USR PLUS la Primăria Fibiș, invitat și el în conferință, a completat ideile celor doi, din moment ce și el este președintele unui ONG care promovează sportul printre copii din zonele rurale. În acest sene, acesta a avut o colaborare cu antevorbitorul său, prin „Academia de handbal”, pe care Șipoș o conduce.

„Ne propunem să demonstrăm că și mediul rural poate să ofere același nivel de conform ca și un oraș. O comună verde, un trai confortabil și investiții europene se numără printre principalele noastre obiective”. Toate acesta ar trebui să se realizeze cu o participare activă a locuitorilor din Fibiș. Educația, administrație transparentă, susținerea afacerilor locale și potențialii investitori, fondurile europene, cultură, siguranța și, nu în ultimul rând, sportul de masă, sunt prioritățile sale.

