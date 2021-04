Cristian Moș cere trecerea la CJT administrarea pistei de biciclete de pe malul Begăi

Vicepreședintele Consiliului Județean Timiș, Cristian Moș, dorește rezolvarea cât mai rapidă a problemei trecerii administrării pistei de biciclete de pe malul Begăi la consiliul județean de la Apele Române.

”În weekendul acesta se anunță vreme bună așa că mulți timișeni probabil vor alege să se plimbe pe pista de biciclete de pe malul Begăi. Așa cum unii dintre voi știți deja, încă din prima săptămână de mandat, am început discuțiile legate de trecerea acestei piste de la Apele Române în patrimoniul Consiliului Județean Timiș. Din punctul meu de vedere acest lucru trebuia să se întâmple de mult – ca să ne putem ocupa de repararea ei și apoi să ne asigurăm că o să aibă parte de o mentenanță corespunzătoare. Procesul nu s-a finalizat încă, dar vă voi ține la curent cu stadiul demersului”, a anunțat Moș.

Până va deveni administrator al pistei, Cosmin Moș sesizează primarul din Sânmihaiu Român asupra faptului că podul pietonal peste Bega, de la Utvin, are pericole pentru cicliștii care trec pe acolo în weekend. Ca să verifice că telefonul dat a fost de succes, Moș a verificat la fața locului dorința de acțiune a primarului amintit.

”În altă ordine de idei, la începutul săptămânii am văzut aici pe facebook, pe unul dintre grupurile bicicliștilor, o fotografie cu podul de la Utvin de unde lipsea o bucată de plasă. Imediat după ce am văzut imaginile i-am telefonat domnului primar, Viorel Mărcuți, și l-am rugat să urgenteze reparația acestei porțiuni pentru ca venirea weekendului să nu ne prindă cu o porțiune de pod unde puteau să aibă loc accidentări grave. În dimineața asta, împreună cu colegul meu consilier local USR în Sânmihaiu Român, Cosmin Buzan, am fost să mă asigur că lucrarea a fost finalizată cu bine.

Podul de aici de la Utvin o să aibă nevoie de mai mult decât o înlocuire de plasă, sper ca autoritățile locale să prioritizeze reabilitarea lui în cel mai scurt timp”, a mai spus Cristian Moș.

După preluarea pistei de biciclete de către CJT, el își propune să cheme la discuții toți primarii pe raza localităților pe care aceasta o traversează, pentru a mă asigura că sunt pe.. aceeași lungime de undă.

