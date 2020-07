Cristian Moș, despre vizita miniștrilor Vela și Bode: „Astăzi, PNL ne dă pâine și circ, sau cum i se mai spune: campanie electorală”

Cristian Moș, preşedintele USR Timiş și candidatul Alianţei USR PLUS la preşedinția Consiliului Județean Timiş, a comentat vizita ministrului de Interne, Marcel Vela, și a ministrului Transporturilor, Lucian Bode, la Timișoara. În opinia acestuia, „Astăzi, PNL ne dă pâine și circ, sau cum i se mai spune: campanie electorală”.

„Marcel Vela, ministrul Afacerilor Interne, împreună cu ministrul Transporturilor, Lucian Bode, se află la Timișoara, și l-au luat cu ei și pe primarul Robu”, transmite, printr-un comunicat de presă, președintele USR Timiș.

La această vizită, a avut loc o conferință de presă în care s-au prezentat mai multe proiecte de infrastructură pentru județul Timiș. „Problema cea mare este că sunt șanse de 99% ca aceste promisiuni să rămână blocate la stadiul de proiect. Am văzut această poveste de zeci de ori, timp de zeci de ani. Așa arată campania electorală”, spune Moș.

În opinia candidatului USR PLUS la președinția Consiliului Județean Timiș, promisiunile miniștrilor nu spun prea multe, în condițiile în care și Robu și-a respectat doar aproximativ 20% din promisiuni. În plus, Moș consideră că lăsarea pe dinafară a lui Dobra a fost doar un conflict aparent, iar protocolul semnat de Robu cu Ioan Pintea, directorul general al CFR, nu are nicio valoare.

Useristul scris: „Câteva precizări:

E ușor să faci promisiunile corecte, pentru că oamenii sunt vocali cu problemele și dorințele lor. Dar promisiunile nu înseamnă mare lucru, în special după ce timp de 8 ani de zile ai făcut mult mai multe scandaluri decât proiecte. Nicolae Robu și-a respectat cam 20% din promisiunile electorale… iar acum vine cu unele noi, iar noi ar trebui să-l credem. Probabil că s-a schimbat ca om și s-a gândit că al 3-lea mandat e ăla în care chiar va face treabă. Primele două au fost doar încălzire. Așa-zisa lăsare pe dinafară a lui Dobra a fost ca să adâncească impresia conflictului aparent dintre aceste două partide. Acest circ ieftin are ca scop principal marginalizarea USR PLUS. Pentru că noi nu facem blaturi și pentru că noi reprezentăm singura alternativă reală la politicienii cu tradiție. Dar PSD și PNL își împart funcții, sinecuri și contracte exact ca frații și fac asta de foarte mulți ani. Ce au semnat ei nu este un protocol de susținere a unor proiecte de infrastructură ale Timișului (așa cum am propus noi, echipa Alianței USR PLUS Timiș în urmă cu câteva săptămâni), ci a fost doar o ocazie să pozeze pentru presă”.

Ceea ce nu dă nicio valoare protocolului semnat este faptul că ambele părți fac, oricum, parte din același partid, PNL. „Să semnezi un protocol PNL-PNL e ca și cum aș semna eu cu Dominic o hârtie în care să ne lăudăm singuri că dacă vom câștiga alegerile vom colabora frumos. Nu are nicio valoare, ba mai mult, e chiar stupid că ei, fiind colegi în același partid, au nevoie de atâta birocrație ca să poată realiza un obiectiv comun”, spune Cristian Moș. Un pact real, în opinia acestuia ar fi unul politic, între partide, și o asumare publică a obiectivelor județului Timiș, „astfel încât să nu se mai poată arunca vina de la unii la alții când peste 4 ani rămânem doar cu studii de fezabilitate expirate!”.

Precizările lui Moș continuă: „4. Știți cine a vorbit cu adevărat despre aceste proiecte și despre acest tip de investiții atât de necesare Timișului? Cătălin Drulă – deputatul nostru de Timiș și fost consilier în probleme de infrastructură pentru Dacian Cioloș. USR Timiș a propus încă de la începutul lui 2018 conectarea aeroportului din Timișoara cu Timișoara printr-o calea ferată.

Noi le mulțumim că ne preiau inițiativele. Dar suntem totuși destul de siguri că nu le vor și realiza. Pentru că ar fi nevoie de cooperare între CJ Timiș și Primăria Timișoarei. Pentru că acest tip de investiții necesită și voință, și competență, și bani. Iar voința și competența știm cu toții că nu sunt principalele calități ale politicienilor noștri cu experiență. Iar banii mai degrabă ajung la firme de casă, fie pe proiecte inutile, prost executate sau doar pe studii și proiecte uitate la sertar până expiră”.

Spre final, Moș compară situația actuală cu cea de acum 30 de ani: „Suntem în exact aceeași horă încă din anii ‘90. Promisiunile curg gârlă! La fel cum PSD a făcut 8 spitale regionale, tot așa va face și PNL 3000 km de autostradă”.

În situația în care Robu sau Dobra își continuă mandatele, spune Moș, toate promisiunile vor rămâne doar amintiri, iar pe agenda publică vor reapărea iar „cele mai penibile probleme pentru o țară civilizată: lipsa salubrității, deszăpezirea, distrugerea spațiilor publice sau pur și simplu «tradiționalele» asfaltări care se strică după 2 săptămâni”.

„Dacă nu se schimbă cu adevărat ceva, vom rămâne blocați în timp, fără infrastructură, fără proiecte ambițioase și fără viziune. Timișul are nevoie de un nou început!”, încheie Moș.

Comentarii

comentarii