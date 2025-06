Cristian Moș, directorul ADID, a răspuns întrebărilor consilierilor locali pe tema deșeurilor adunate la stația de sortare din Calea Șagului

Directorul ADID Timiș, Cristian Moș, a fost solicitat marți, să explice de ce la stația de sortare a deșeurilor din Calea Șagului s-a umplut cu deșeuri odată cu contractarea unei noi firme care să se ocupe de operarea respectivei stații.

De câteva zile, la stația de sortare din Calea Șagului s-au adunat munți de gunoaie, iar acestea au dus la apariția de miresme care mai de care mai neplăcute în acea parte a orașului, dar și în localitățile din jur. Cristian Moș a acceptat să se prezinte în fața consilierilor și a explicat pentru toată lumea care e situația. Conform acestuia, imaginile prezentate de la stație, cu munții de gunoaie au dispărut deja, având și poze în acest sens. A fost o problemă cu preluarea contractului, până la demararea activității de către noul operator, a spus Moș, care a subliniat că sortarea deșeurilor a pornit deja, fiind instalată și o nouă linie de sortare.

El a explicat că actualul operator a fost singurul care a răspuns la solicitarea de a prelua activitatea stației, deși au fost convocate cinci firme de specialitate, inclusiv operatorul local de salubritate. Acestea au renunțat la a mai discuta preluarea. În plus, spune Moș, analizarea și aprobarea ofertei operatorului desemnat să se ocupe de stație s-a făcut de o comisie din care făcea parte inclusiv Primăria Timișoara.

”Retim a avut contract până în mai 2025, a funcționat acolo din octombrie 2023, ei trebuiau să-și obțină autorizația de funcționare atunci, în două săptămâni de la preluarea stației, și au obținut autorizația de funcționare abia acum, la finalul contractului. Terminându-se contractul, i-am invitat la o nouă negociere, dar nu s-au prezentat. Am invitat cinci operatori mari. Singurul care s-a prezentat în această negociere este firma care este în clipa de față pe amplasament. Imaginile publicate azi în mediul online nu mai sunt de actualitate. Ca la orice preluare, s-a produs un anumit decalaj. Operatorul ne-a spus că după zece zile de operare a mărit durata schimburilor la zece ore, în așa fel încât să ajungă la zi cu cantitatea de deșeuri tratate. Ceea ce este clar este că până în data de 27 iunie, stocul de deșeuri va fi zero și platformele igienizate. Eu nu consider că e un dezastru, consider că e o tranziție. Da, e o tranziție monitorizată de către colegii de la ADID și am văzut îmbunătățiri față de cum era înainte”, a declarat, în fața consilierilor locali, Cristian Moș.

Actualul șef al ADID a fost supus unui adevărat tir de întrebări din partea consilierilor locali, majoritatea din partea unui partid din care a făcut parte inclusiv Moș înainte de a decide să candideze pentru postul de primar al Timișoarei. Moș a răspuns clar și calm fiecărei întrebări. El a arătat chiar că prețul plătit firmei noi de salubritate este mai mic decât precedentul, că documentația depusă de firma respectivă, inclusiv cazierul fiscal, erau conform dosarului de licitație și a îndeplinit condițiile legale.

Șeful ADID a arătat că deja primele camioane cu deșeuri selectate au început să plece de la Timișoara spre destinatari, iar că în câteva zile problema va fi integral rezolvată.

”Până în ziua de 27.06, stocul va fi zero, iar platformele vor fi igienizate. Vineri se va face igienizarea platformelor, curățenia în hale, înlocuirea anumitor echipamente și obținerea unui deviz de serviciu autorizat pentru echipamentele de tocător preluat de la vechiul operator.. ”, a spus Moș.

