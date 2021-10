Cristian Moș e nemulțumit de reparațiile efectuate la drumurile CJT

Cristian Moș, vicepreședintele Consiliului Județean Timiș, a verificat pe teren lucrările la drumurile aflate în administrarea instituției.

Pe drumul județean dintre Orțișoara și Seceani sunt probleme mari, a concluzionat Moș. Acest drum este chiar unul important, pentru că oferă și o legătură directă spre autostrada A1.

”DJ693 Orțișoara -Seceani. Un drum unde mi-ați semnalat că sunt foarte multe gropi și unde am cerut să se facă reparații. S-au făcut reparații, dar așa cum vedeți și în imagini, nu am cum să fiu mulțumit de ceea ce am găsit pe teren. Drumul se află încă în garanție, așa că o luăm de la capăt până când firma executantă o să remedieze toate neregulile. Nu sunt dispus ca din bugetul Consiliului Județean să ajungem să plătim pentru o astfel de lucrare”, a anunțat Cristian Moș.

O situație bună e la DJ693 Seceani – Fibiș, spune acesta. Aici lucrările par bune, dar se dorește realizarea unor carotaje pentru a se vedea dacă s-a respectat ”rețeta” drumului.

”O lucrare nouă, care arată bine, dar pe care o voi recepționa abia după ce vom carota pentru a verifica că și în subteran lucrurile sunt așa cum trebuie. Este vorba despre o lucrare demarată când eu nu eram vicepreședinte CJT și nu vreau să ne trezim peste un an cu cratere apărute peste noapte”, a mai spus Moș.

El anunță că se va lucra și pe DJ691 Fibiș – Giarmata, un drum care urmează să intre în reabilitare, în perioada aceasta lucrându-se la caietul de sarcini.

