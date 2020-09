Cristian Moș: „traseismul politic” în USR PLUS Timiș, doar „un fake-news folosit de liberali”

Cristian Moș: „traseismul politic” în USR PLUS Timiș, doar „un fake-news folosit...

Cu patru zile în urmă, într-un articol publicat de Renașterea.ro, se arată că mai mulți candidați USR PLUS la primăriile și consiliile locale și cel județean din Timiș ar fi trecut și pe la alte partide politice. Numele menționate în acel material au fost:

„Sânnicolau Mare – Ioan Miron (PDL); Banloc – Aurel Nicolin (PNL); Becicherecu Mic – Marius Viriciuc – (PSD); Belinț – Mircea Săvescu (M10); Criciova – Sebastian Waisz (PNL); Darova – Ivan Bejerea (PNL); Dudeștii Vechi– Ioan Mirciov (ALDE); Fârdea – Cornel Gusu (PNL); Fibiș – Laurențiu Marian ( PNL); Lovrin – Viorica Matiș – (PNL); Ohaba Lungă – Eugen Peia (PSD și PNL); Orțișoara – Bianca Mascaru (PSD); Otelec – Gavrilă Titus – (PNL); Pădureni – Cosmin Blidariu (PNL); Peciu Nou – Bogdan Lungu (ALDE); Sânmihaiu Român – Cosmin Bulzan (PSD); Uivar – Dana Catlan Sintea (PNL); Variaș – Cosmin Herman (PSD)”.

În condițiile în care USR PLUS se declară clar împotriva traseismului politic, la întrebarea unui jurnalist, Cristian Moș, președintele USR Timiș și candidatul USR PLUS la președinția Consiliului Județean Timiș, a oferit clarificări referitoare la acel articol, dar și la alte speculații lansate în spațiul public la adresa partidului său:

„În primul rând, este un fake-news folosit de PNL, care, în clipa de față, a racolat mulți primari de la PSD și în clipa de față se exprimă cu «doar au făcut o migrație». Au greșit numele candidaților noștri: este Marius Viciriuc. Nu a avut nicio treabă cu PSD-ul, niciodată. Bianca Pascaru nu a avut nicio treabă cu PSD-ul. I-am sunat pe toți. Noi avem un sistem de triaj, verificăm toți oamenii care vin la interviuri. Prima oară când a apărut acel articol, da, ne-am uitat pe el, deși eram convinși că nu e nimic acolo, ne-am uitat în actele de adeziune ale lor și am vorbit cu ei. E ceva adevăr acolo (în articol – n.r.)? Nu!

Bianca Pascaru, când era în Liga Studenților, a împărțit doar flyere pentru TSD (organizația de tineret a PSD – n.r.), dar nu a fost membră. Marius Viciriuc nu a fost membru și, la fel, mulți din acea listă. Este doar o dezinformare. Am spus-o și în alte conferințe de presă: se încearcă, de către vechea clasă politică, să ne mânjească USR PLUS, să arate spre noi că suntem ca și ei. Hoțul… (strigă hoții – n.r.). Noi nu suntem așa, și putem dezminți toate aceste acuzații. Este doar încercarea murdăririi USR PLUS, pentru că ei au luat primari PSD, au oameni cu probleme pe listele lor, și încearcă să arate că suntem la fel. Nu suntem la fel! Suntem aici să schimbăm și vom schimba clasa politică”.

Deși vineri liberalii Alin Nica, contracandidatul lui Moș la președinția CJT, și Rareș Bogdan, vicepreședinte la nivel național, se arătau convinși că PNL și USR PLUS vor colabora atât la nivel local și județean, după 27 septembrie, cât și la nivel național, după alegerile parlamentare, sâmbătă, useristul nu s-a arătat așa de sigur, cel puțin în cazul primelor. La întrebarea unui jurnalist, Moș a răspuns:

„În momentul de față, USR PLUS este în competiție cu toată vechea clasă politică. Ce vom decide după 27 septembrie? În momentul în care vom avea rezultatul votului, vom avea o negociere și o discuție cu clasa politică, inclusiv cu PNL-ul. Nu putem spune de pe acum că vom face alianță cu PNL sau cu alte partide. În momentul de față, suntem în competiție până pe 27 septembrie, vedem după aceea”.

