Cristian Oancea, manager Spital “Victor Babeș” Timișoara: “Vaccinarea duce la niște măsuri de relaxare bine-venite, dar pandemia nu s-a încheiat”

Marea relaxare anunțată de autorități și atât de așteptată de români începe chiar în această noapte. De la ora 24;00 nu va mai trebui să purtăm măști în exterior. Guvernanții vor lua, însă, și alte decizii importante în contextul scăderii indicelui de infectare cu Covid-19 la nivel național, în cadrul Comitetul pentru revenirea la normalitate, care va avea loc astăzi. Cristian Oancea, manager al Spitalului de Boli Infecțioase “Victor Babeș” din Timișoara susține că ridicarea restricțiilor este “bine-venită”. Medicul atrage însă atenția că “pandemia nu s-a încheiat”, ănsă spune că replicile care vor urma cel mai probabil în toamnă nu vor fi la fel de virulente ca valurile 2 și 3 cu care ne-am confruntat deja.

“Sunt măsuri binevenite. Incidența e în continuă scădere. În spital am făcut un întreg corp non-Covid, vorbim despre pneumologie. În AȚI cazurile sunt la jumătate (…). Vaccinarea duce la niște măsuri bine-venite, așteptate, pe care toți le așteptăm. E bine că lume vede luminița de la capătul tunelului. Pierderile de vieți omenești le regretăm toți și am făcut tot ce am putut pentru a fi reduse”, a afirmat Cristian Oancea.

Potrivit medicului, pandemia nu s-a încheiat. “Vor mai există replici, valuri, dar nu la fel de puternice”, a mai spus managerul Spitalului de Boli Infecțioase din Timișoara.

Întrebat când ne-am putea confrunta cu un al patrulea val al pandemiei de coronavirus, medicul a răspuns că acest lucru s-ar putea întâmpla în toamnă: “Va fi o replică, nu cum au fost valurile 2 și 3. De asta mergem pe responsabilitatea oamenilor. E important să continuăm vaccinarea. Este nevoie de o campanie baza pe informare”.

