Cristian Oancea, managerul Spitalului „Victor Babeș” din Timișoara: „Preotul nostru, de un an de zile, își pune combinezonul când intră pe secție să spovedească și să împărtășească”

Cristian Oancea, managerul Spitalului „Victor Babeș” din Timișoara a comentat, la Realitatea PLUS, modul în care oamenii își pot vizita rudele care suferă de coronavirus, internate la spital. Cristian Oancea a făcut precizări și referitoare la vaccinarea cu serul de la AstraZeneca, considerând că imunizarea trebuie să continue în România.

Cristian Oancea: „Preotul nostru, de un an de zile, își pune combinezonul când intră pe secție să spovedească și să împărtășească. Nu trebuie să ne pierdem dimensiunea umană, și nici să ne pierdem spiritul în lupta cu SARS-COV-2. Am avut cazuri la ATI, cazuri mai disperate, în care le-am permis accesul rudelor. Avem o procedură în acest sens. Sub supravegherea asistentului-șef, îi echipăm, îi însoțim. Oamenii rămân acolo câteva minute și apoi ies de la terapie intensivă. Începem să căpătăm încredere unii în alții. A fost un mare semn de întrebare cum să nu infectăm rudele. Trebuie să găsim o cale de mijloc, să nu uităm că suntem oameni. ”

Medicul susține continuarea vaccinării cu AstraZeneca în România, susținând că riscurile de formare a cheagurilor de sânge sunt minime cu serul companiei farmaceutice britanico-suedeze.

Cristian Oancea: „Toate vaccinurile existente pe piață acum sunt bune, inclusiv AstraZeneca. Nu există vaccin perfect. În România riscul reacțiilor adverse este minimal. Decizia la nivelul comitetului de vaccinare, referitoare la continuarea vaccinării cu AstraZeneca, este una bună. E nevoie de un proces de farmacovigilență mai riguros în perioada următoare.”

