Cristian Secoșan va fi noul director general al Del-gaz Grid SA, de la 1 aprilie

De la începutul lunii aprilie, Cristian Secoșan va prelua rolul de director general al Delgaz Grid și pe cel de director general adjunct al E.ON România. De la aceeași dată, actualul director general, Ferenc Csulak, va continua să ofere suport din poziția de director general adjunct al Delgaz Grid. Totodată, el va rămâne și în Board-ul E.ON România, în calitate de director general adjunct, responsabil de aria de distribuție, până la data de 30 iunie 2022.

Cristian Secoșan are 54 de ani și este în prezent CEO al companiei Siemens România. De profesie inginer, absolvent al Universității Politehnica Timișoara, a acumulat în ultimii 30 de ani o bogată experiență în domeniul energiei, al tehnologiei și digitalizării, ocupând importante poziții în conducerea unor mari companii precum OMV Petrom, ABB și Alstom. Totodată, el a activat și în structura de decizie a AHK România (Camera de Comerț Româno-Germană) și a Consiliului Investitorilor Străini (FIC). De asemenea, Cristian Secoșan a mai lucrat, în perioada 2007 – 2009, în calitate de director general al E.ON Moldova Furnizare.

„De-a lungul timpului, Cristian Secoșan a adus contribuții substanțiale în elaborarea de politici și strategii în cadrul companiilor pe care le-a coordonat și a avut rezultate remarcabile. Este un lider care a lăsat o amprentă importantă și în dezvoltarea energetică durabilă în România, iar experiența sa și cunoștințele tehnologice, legate de digitalizare și inovare, ne vor ajuta în strategia noastră de creștere. Sunt încântat să-l primim în echipa noastră și îi sunt recunoscător că a acceptat această nouă provocare. Sunt convins că împreună vom face pași importanți în atingerea obiectivelor pe care ni le-am propus”, a declarat Volker Raffel, CEO al E.ON România.

„Sunt bucuros să revin după 13 ani în familia în care am avut numeroase realizări profesionale, într-o perioadă plină de provocări. Chiar dacă între timp am dat curs unor alte oportunități din piața de energie, nu am încetat să urmăresc progresele remarcabile obținute în toate planurile de E.ON și sunt încântat ca voi putea să adaug experiența mea pentru a contribui direct la angajamentul companiei de a deveni lider al tranziției verzi”, a spus Cristian Secoșan.

Așadar, de la 1 aprilie 2022, Volker Raffel (CEO), Mirko Strube (CFO, Digitalizare/ IT, HR și alte funcții suport), Claudia Griech (Soluții Clienți) , Cristian Secoșan și Ferenc Csulak (Distribuție) vor forma Consiliul Director al E.ON România.

Comentarii

comentarii