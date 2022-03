Criza refugiaților din Ucraina, pretext pentru ca administrația Fritz să-și treacă de urgență noua organigramă prin Consiliul Local Timișoara

Miercuri, 16 martie, de la ora 16.00, consilierii locali din Timișoara au fost convocați într-o ședință extraordinară „de îndată”. Pe ordinea de zi au fost trei puncte: unul de înființare a Administrației pentru Educație și Sănătate, unul de aprobare a noii organigrame și unul legat de activarea Centrului de Suport „Timișoara pentru Ucraina”. Primele două au fost prezente și în ședința desfășurată cu numai 23 de ore mai înainte, adică marți, de la 17.00. „Din motive tehnice” nu au putut fi aprobate: au fost mai multe voturi decât consilieri.

Fiind vorba despre o ședință CLT convocată „de îndată” de primar, ar fi trebuit menționate și argumente pentru aceste motivarea acestei urgențe. Acest lucru a fost sesizat și de Dan Diaconu. Viceprimarul Ruben Lațcău a explicat care ar fi acestea: restabilirea funcționalității aparatului de specialitate al primarului și nevoia de organizare a centrului pentru refugiați ucraineni.

Cel mai discutat punct a fost cel legat de organigramă. Fritz a explicat că, spre deosebire de restructurarea votată în iunie 2021, au fost luate toate precauțiile pentru ca această organigramă să nu mai fie suspendată: a stat în consultare publică 30 de zile, a fost organizată și dezbatere publică și a avut loc și consultarea cu sindicatul „mai mult sau mai puțin reprezentativ”.

Totuși, Dan Diaconu a amintit că nu au fost înlăturate toate nelămuririle. Și asta deoarece primăria funcționează atât în baza ultimei organigrame a administrației Robu, cât și parțial în baza primei organigrame a administrației Fritz, suspendate de Tribunalul Timiș. „În cazul ăsta, cine trebuia să semneze raportul de specialitate?” a fost întrebarea lui Diaconu, întrebare la care, de altfel, așteptau răspuns și sindicaliștii din primărie.

Într-un final, primarul a venit cu explicații: „Cine a întocmit acest raport de specialitate? Legea spune că compartimentul de specialitate trebuie să întocmească raportul de specialitate? Serviciul Resurse Umane presupuneam că are atribuții pentru acest lucru. Mă uit pe ROF-ul din 2018, despre care unii zic că încă este în vigoare, și constat că nu prevede atribuții pentru nimeni în acest domeniu. Ăsta este motivul pentru care am ales să deleg acest atribut către o persoană (Monica Pfeifer – n.r.). (…) Tocmai reproșul unei posibile ilegalități am putea să îl eliminăm cu această organigramă. Dacă astăzi îl votăm, de mâine funcționăm după această organigramă, iar funcționarii vor putea lucra din nou cu 100% din energia lor”.

Într-adevăr, deși nu convins că organigrama va trece de eventuale procese în instanță, Diaconu a recunoscut că este inadmisibil ca ROF-ul să nu fi fost schimbat și și-a asumat o parte din vină din postura de viceprimar în administrația Robu. Ulterior, au mai fost clarificate și alte câteva aspecte: salarizarea funcționarilor nu se va modifica prin acest HCL, că noua organigramă desființează opt posturi, dar și că toate persoanele afectate au locuri asigurate în noile compartimente, fiind și acum peste 100 de poziții vacante în primărie.

Până la urmă, organigrama a trecut și de vot: 20 din 26 de consilieri locali prezenți au fost „pentru”. De remarcat că, de această dată, de precauție, fiecare „Vă rog să votați” al lui Lațcău a fost urmat de un „Doar consilierii locali!”. Cu o zi în urmă, vă amintim, numărul voturilor acordate a fost – de două ori – mai mare decât cel al consilierilor prezenți.

De asemenea, a fost aprobată, cu 19 voturi pozitive, și înființarea Administrației pentru Educație și Sănătate (AES). Și de această dată au fost critici. Același Dan Diaconu a remarcat că există un compartiment care, cel mai probabil, va trebui să alcătuiască un singur proiect de HCL pe parcursului unui întreg an. Tot Diaconu a considerat că multe dintre atribuțiile pe care Fritz le vrea pentru AES legal nu pot fi făcute de primărie, ci doar de ministere. Ar fi, de asemenea, și prea mulți angajați care trebuie să facă, în general, numai strategii. Pe de altă parte, medicul Marius Craina, consilier local PRO România, a spus că vrea ca echipa arondată domeniului Sănătății în noua entitate să țină cont și de părerea tuturor managerilor și doctorilor din oraș. Adică inclusiv și de a acelora de la Spitalul Județean, de la alte spitale ale ministerelor sau de la spitale private.

În ceea ce privește Centrul de Suport „Timișoara pentru Ucraina”, a fost unanimitate, astfel că Direcția de Asistență Socială va putea folosi spațiul de pe bv. General Ion Dragalina nr. 38 – 42 pentru a gestiona situația refugiaților ucraineni.

