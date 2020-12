“Criza sanitară a fost gestionată falimentar de guvernul PNL” (P)

Interviu cu Adrian Pau, candidat Pro România Timiș la Camera Deputaților

Domnule Adrian Pau, duminică au loc alegerile parlamentare. Cum vedeți viitoarea configurație politică?

Am văzut în ultima perioadă mai multe sondaje de opinie, însă tot ceea ce contează este ziua votului. Cred că rezultate bune vor avea partidele care își vor mobiliza electoratul, pentru că nu avem semnale ale unei prezențe ridicate la acest scrutin. Situația este de așa natură, din cauza pandemiei de COVID 19, încât multora dintre oameni le este frică să meargă la vot, ceea ce pot înțelege. Este clar că bătălia se dă între PNL și PSD, iar în parlament vor mai intra Pro România, USR și UDMR. Cam aceasta va fi arhitectura viitorului Parlament.

A fost o lună complicată pentru toate partidele, cu o campanie atipică…

Am fost obligați să ne adaptăm situației, să respectăm restricțiile impuse de autorități, de aceea mare parte a campaniei a fost mutată în mediul online și am încercat să ne transmitem mesajele prin intermediul presei și al rețelelor de socializare. A fost ceva nou și pentru noi, dar nu am avut de ales. Eu cred că am reușit să ajungem prin aceste căi de comunicare la mare parte a timișenilor și timișorenilor.

Domnule Pau, care ar fi principalele proiecte ale Pro România pentru următorii ani?

Fără îndoială, cel mai important proiect ține de sănătatea românilor, pentu că ne confruntăm cu o criză sanitară fără precedent, dar una gestionată într-un mod falimentar de guvernul PNL. Am avut parte de decizii greșite, târzii, de măsuri fără efect. Și vă dau un exemplu mai mult decât elocvent: testăm în medie 30.000 de oameni pe zi, iar rata de infectare este de 30%, ceea ce este enorm. Asta înseamnă că restricțiile impuse de autorități nu au avut efect. Noi, la Pro România, considerăm că este extrem de importantă și utilă testarea în masă a românilor, iar așa identificăm oamenii infectați, îi izolăm, tratăm, iar cei sănătoși își pot continua viața de zi cu zi. Acest lucru l-a făcut Slovacia, iar rezultatele se văd. Dar criza sanitară nu este totul, pentru că urmează și o criză economică care va avea un impact major asupra tuturor. Noi avem un plan de ajutorare a IMM-urilor românești prin reducerea TVA de la 9 la 5% pentru produsele agricole și alimentare, dar și pentru serviciile HORECA, anularea unor obligații fiscale aferente anului 2021 pentru IMM-uri: impozitul pe profit, impozitul specific, impozitul pentru microintreprinderi. De asemenea, statul va acoperi 50 la sută din chiriile aflate în plată pe perioada nefuncționării IMM-urilor din cauza restricțiilor impuse de autorități. Doar așa putem salva companiile românești.

A fost o adevărată telenovelă legată de închiderea școlilor. Care este proiectul Pro România pentru sistemul de învățământ?

Un lucru este cert: școlile trebuie deschise! Acest experiment nefericit numit școală online este un eșec răsunător, iar copiii trebuie să se întoarcă la școală, dar în condiții de siguranță. Tocmai de aceea, noi propunem testarea tuturor cadrelor medicale și personalului auxiliar din școli și redeschiderea cabinetelor medicale din unitățile de învățământ, pentru supravegherea elevilor. Este absolut necesar să deschidem școlile, pentru că este lipsit de orice logică să ținem copiii acasă, iar părinții să meargă la serviciu. Acestea ar fi măsuri pentru perioada imediat următoare, iar pentru un viitor puțin mai îndepărtat, specialiștii noștri în educație au elaborat un program ancorat în anul 2020, care prevede modificări ale curiculei școlare, un program național masă caldă pentru fiecare elev, dar și redeschiderea școlilor de meserii.

Ce și-a propus Pro România Timiș la alegerile de duminică?

Eu cred că trebuie, în primul rând, să ne securizăm voturile pe care le-am avut la alegerile locale. Dacă vom reuși acest lucru, rezultatul va fi unul bun. Cred că timișenii și timișorenii trebuie să aleagă oameni cu experiență administrativă, iar noi ne încadrăm în această linie. Avem candidați puternici la Senat: Nicolae Birău, un primar cu două mandate într-una dintre cele mai mari și frumoase comune din Timiș – Variaș, Roxana Iliescu, avocat de meserie, dar fost vicepreședinte al Consiliului Județean Timiș și actual consilier local la Timișoara. La Camera Deputaților, lista este deschisă de mine, iar colegii mei sunt oameni care au performat până acum în domeniile lor de activitate: Marian Coandă este un antreprenor de succes, Valentin Korman este fost secretar de stat. Cred, așadar, că avem experiența necesară pentru mandate cu rezultate importante pentru județul nostru și nu numai.

