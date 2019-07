Croaziere.net deschide două sedii, în Iaşi şi Timişoara. Cea mai scumpă croazieră vândută în 2018, 40.000 de euro pentru 130 de zile

NCL Breakaway

Agenţia de turism Croaziere.net va deschide două sedii, în Iaşi şi Timişoara, ca urmare a creşterii numărului de pasageri şi a cererilor, iar pentru acest an estimează o majorare cu 15-18% a afacerilor, dar şi a numărului de pasageri, până la 15.000, a declarat pentru News.ro proprietarul companiei, Ioan Băsea, care subliniază că există şi un ”avânt sesizabil” al segmentului de croaziere de lux, menîionând că anul trecut, cea mai scumpă croazieră vândută a fost una de 130 de zile, de aproximativ 40.000 de euro.

”Cel mai probabil, le vom deschide anul viiitor. Am luat această decizie ca urmare a creşterii numărului de pasageri. Tot mai mulţi turişti doresc să încerce o croazieră, este considerat produsul cel mai complet şi cel mai complex. În ceea ce priveşte locaţiile, este greu să alegem între Iaşi şi Timişoara, aşa că vom deschide sucursale în ambele oraşe. Sunt la fel de tentante, este greu să alegem unul în defavoarea celuilalt. Anul acesta îmi asum statutul de bunic, fiica mea tocmai a născut o fetiţă”, a spus Ioan Băsea, pentru News.ro.

Compania are patru sedii proprii, în Cluj, Braşov, Constanţa şi Bucureşti, iar alte circa 300 de agenţii la nivel naţional le revând pachetele.

Ioan Băsea a înfiinţat Croaziere.net în 2005 împreună cu fiica sa, Casiana.

În ceea ce priveşte rezultatele pentru acest an, proprietarul agenţiei estimează o creştere de 15-18% a afacerilor, dar şi a numărului de pasageri.

”Creştem an de an, şi ca birouri, şi ca vânzări, şi ca oameni şi sunt convins că suntem pe drumul cel bun. Anul trecut am realizat o cifră de afaceri de 6 milioane euro, estimăm un plus de 15-18% pentru acest an, atât a afacerilor, cât şi a numărului de pasageri. În 2017 am avut aproximativ 8.000 de pasageri, iar în 2018 am ajuns la 11.000 de turişti. Anul acesta, într-un scenariu mai optimist, sper să încheiem cu vreo 14-15.000 de pasageri, iar revânzătorii noştri tot atât. Sperăm, chiar, ca în umătorii ani să ajungem la câteva sute de mii de turişti”, a adăugat el.

Compania vinde în mod circa treizeci de linii de croazieră, nu prin intermediari, astfel că este vorba de tarife impuse de linia de croazieră.

O parte dintre clienţii companiei sunt turişti aflaţi la prima croazieră, dar agenţia are şi clienţi fideli de ani de zile, spune Băsea.

”O mare parte din clienţii noştri sunt chiar la a zecea croazieră, sunt turişti fideli. Unii din ei îşi rezervă din toamnă croaziera pentru anul viitor. Au căpătat încredere în noi, încercăm să le diversificăm oferta, de exemplu le schimbăm linia de croazieră, itinerariul sau vasele de croazieră, sunt curioşi să vadă alte linii de croazieră, pe alte destinaţii. Le ştim profilul, ei după o a şaptea croazieră încearcă una de lux. Turiştii ne cunosc, revin foarte mulţi, produsul în sine este de o calitate deosebită. Trebuie să ştii şi ce să-i recomanzi”, precizează Ioan Băsea.

O croazieră de 10-12 zile pe o linie de croazieră asemănătoare unui hotel de cinci stele poate costa şi 7.000 de euro, iar pe un astfel de vas există un angajat sau chiar doi la fiecare turist.

”Un criteriu după care turiştii noştri îşi aleg itinerariul este gastronomia. Există vase de croazieră cu bucătari cu stele Michelin. Aici băuturile alcoolice sunt incluse, unele au incluse în preţ chiar şi excursiile opţionale, transferurile, chiar şi cazare o noapte înainte de îmbarcare”, precizează proprietarul Croaziere.net.

De regulă, însă, turistul de croazieră cumpără mai întât pachete la tarife mai mici, croaziere în Marea Egee, Marea Mediterană, unele acostează şi în Africa de Nord, altele în Marea Nordului, iar ulterior încearcă şi vase în Australia, Asia, Alaska ori Caraibe, care sunt mai scumpe.

”Turiştii încep de regulă cu croaziere în Mediterana de vest, Mediterana centrală de vest cu extensie Africa, Mediterana de est şi apoi merg într-una în Marea Nordului cu fiordurile, în capitale baltice. Acestea sunt primele două-trei croaziere pe care le fac, după care încep să prindă gustul şi cer destinaţii mai deosebite, mai exotice, în Caraibe sau Patagonia, de la Alaska până în Australia”, precizează el.

Se dezvoltă bine şi segmentul de croaziere de lux, pe vase mai mici, ce au multe facilităţi, dar aici însă tarifele sunt mai ridicate.

”Anul trecut, cea mai scumpă croazieră vândută a fost una de 130 de zile, de aproximativ 40.000 de euro, dar sunt 130 de zile totuşi pe mare. Avem şi turişti care ne cer cabine pe linii de lux de 10-15.000 de euro”, afirmă reprezentantul Croaziere.net.

Compania vinde serviciile a peste 300 de nave de croazieră, reprezentate de peste 30 de linii de croazieră. Cei mai mari jucători din industria de croazieră: Carnival Corporation, Royal Caribbean International şi Norwegian Cruise Line, dar şi MSC.

”Vânzările de croaziere cresc anual în mod constant, cu 10-12%. An de an se construiesc 30-40 de vase. Marile companii din domeniu îşi lansează câte 2-3 vase anual, de dimensiuni foarte mari, de 5-6.000 de pasageri”, mai spune Băsea.

Acesta precizează că, în 2008, turismul de croazieră în Europa număra 2 milioane de turişti, iar acum se apropie de 5-7 milioane.

”Turismul de croazieră este considerat produsul cel mai complet şi cel mai complex. Numărul de turişti este în creştere de la un an la altul, trendul este unul crescător. Ai şansa să vezi mai multe culturi, civilizaţii şi gastronomii diferite”, precizează Ioan Băsea.

Compania are clienţi între 15 şi 70-80 de ani, spune el, însă cea mai mare parte sunt cei între 40-50 de ani, realizaţi din punct de vedere financiar.

”Croaziere.net este singura agenţie din Europa acreditată CLIA (The Cruise Lines International Association), fiind un fel de for director a tot ce înseamnă linii, vase de croazieră, agenţii de croazieră acreditate. Asta deoarece în America, pentru a putea vinde croaziere, trebuie să fii acreditat CLIA”, spune Ioan Băsea, care precizează că industria de croaziere este a americanilor, deoarece marea majoritate a liniilor de croazieră sunt linii americane.

