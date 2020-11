Cronicile Medici’s: Operațiile estetice în timpul pandemiei

Woman body marked out for cosmetic surgery. Isolated on white.

Chirurgia estetică înseamnă operații elective, care în contextul actualei pandemii înseamnă pe lângă alegerea unui chirurg cu experiență și a unei clinici care pune în prim plan siguranța, atât a personalului medical cât și a pacientului.

În loc de prolog. Chirurgie plastică sau estetică?

Dr Isabela Caizer, medic specialist chirurgie plastică, estetică și microchirurgie reconstructivă la Clinicile Medici’s Timișoara ne clarifică această dilemă: „Multă lume confundă aceste două noțiuni. Chirurgia plastică este specialitatea chirurgicală care are ca obiectiv restaurarea, reconstrucția sau modificarea corpului uman și se împarte în cele două mari categorii: chirurgia reconstructivă și cea estetică. Chirurgia reconstructivă include chirurgia cranio-facială, chirurgia mâinii, microchirurgia sau tratamentul arsurilor. Iar, în timp ce, chirurgia reconstructivă are ca scop restabilirea sau îmbunătațirea unei funcții, chirurgia estetică are ca scop îmbunătațirea aspectului”.

Parte de istorie

Cuvântul plastic din chirurgie plastică provine din greacă și înseamnă ‘a modela’. Printre primele intervenții descrise sunt rinoplastiile din India în secolul al XVIII-lea, iar curios, în anul 1845 apare primul tratat scris de un chirurg plastician american care discută și aspectul cosmetic al rinoplastiilor.

Chirurgia plastică modernă ia naștere în perioada Primului Război Mondial, urmând a se diversifica ca și tehnici pe parcursul celui De-al Doilea Război Mondial, în vederea reabilitării și reintegrării sociale a soldaților.

Ce este chirurgia estetică?

Chirurgia estetică este o ramură chirurgicală din care fac parte intervenții elective, care au ca scop îmbunătațirea aspectului unei persoane.

În 2014 aproximativ 16 milioane de intervenții estetice s-au efectuat doar în SUA, acest număr crescând în fiecare an. Tot conform aceluiași studiu, 92% din aceste intervenții erau solicitate de femei, deși în ultimii ani se observă un trend ascendent și în rândul populației masculine.

Cele mai frecvente intervenții chirurgicale sunt augmentarea mamară, liposucția, reducția mamară, blefaroplastia și abdominoplastia.

În timpul pandemiei

În decembrie 2019, în China, este detectată pentru prima dată o nouă boala- COVID19, care în perioada imediat următoare este declarată pandemie de către OMS. În încercarea de a limita raspândirea, operațiile elective și non-esențiale sunt sistate, cât și cu scopul de a prezerva resursele, atât la nivel mondial cât și în țara noastră. Calculând cu restricție risc/beneficiu, progresiv, odată cu relaxarea la nivel național, aceste proceduri sunt reluate de către chirurgii plasticieni, urmând însă reguli stricte pentru a asigura atât sanatatea medicilor cât și a pacientului. Aceste măsuri includ purtarea de echipament de protecție, testări regulate a personalului medical și a pacientului înainte de o intervenție majoră care necesită spitalizare, reguli stricte de dezinfecție, cât și de limitare a contactului direct în timpul consultațiilor.

Paradoxal, clinici din întreaga lume au înregistrat creșteri ale intervențiilor estetice. Motivele principale probabil că sunt posibilitatea de recuperare acasă, mai puțină interacțiune socială, lipsa prezenței fizice la lucru- munca online, necesitatea de a purta mască în public și astfel camuflând micile corecții estetice. În timp ce unii au fost afectați din punct de vedere financiar, alții au economisit bani, folosiți în altă situație pentru o vacanță, acum sunt folosiți pentru o intervenție estetică.

Există și un factor psihologic

Această pandemie ne afectează din toate punctele de vedere financiar, social, fizic cât și psihic. Studii recente arată o creștere a depresiei, anxietății și a stresului în rândul populației.

Un alt motiv pentru alegerea intervențiile estetice fiind boostul de încredere în sine, de beatitudine că ai făcut ceva pentru tine, ceva care iți doreai de mult dar nu ai găsit niciodată timp sau curaj.

Epilog

Lumea se confruntă cu o situație nemaiîntâlnită, pandemia COVID19, și pentru aceasta trebuie luate măsuri extraordinare pentru a ne proteja atât pe noi cât și pe cei din jurul nostru. Trebuie să facem un calcul individual privind beneficiile și riscurile la care ne supunem în momentul alegerii unei intervenții elective.

