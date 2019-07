Cronicile Medici’s: Pielea și fotoprotecția – tot ce trebuie să știm despre produsele pentru protecție solară

In doze moderate, soarele ne ajuta sa ne mentinem sanatosi. Cum? Prin faptul ca razele ultraviolete au un rol esential in sinteza de vitamina D, care permite fixarea calciului la nivelul sistemului osos. Totodata, acelasi soare, la care ne expunem in mod excesiv, provoaca imbatranirea prematura a pielii, poate agrava leziuni preexistente, provoaca arsuri, alergii precum si aparitia cancerului de piele.

Radiațiile ultraviolete, prieten sau dușman?

Responsabile pentru efectele asupra pielii sunt radiațiile ultraviolete (UV). Acestea sunt de regulă împărțite în radiații UVA (subdivizate, la randul lor, în UVA1 – 320-400nm și UVA2 – 320-340nm), UVB – 290-320nm și UVC – 200-290nm. Stratul de ozon funcționează ca o barieră împotriva UV, blocând în totalitate radiațiile UVC, ecranează 90% din UVB în timp ce aproape toate UVA ajung pe suprafața pământului.

”UVA nu provoacă simptome vizibile imediat pe piele, dar pătrund în straturile profunde, acolo unde produc modificări la nivelul celulelor și fibrelor, fiind responsabile de accelerarea îmbătrânirii pielii și de declanșarea alergiilor. Radiațiile UVB penetrează primul strat al pielii (epidermul), si sunt responsabile de apariția arsurilor și cancerului cutanat”, spune Dr. Diana Ștefania Degeratu, medic specialist dermato-venerologie la Clinicile Medici’s Timișoara.

Fotoprotecția. De ce este necesară și ce produse sunt recomandate?

Fotoprotecția este indicată pentru reducerea distrucției cutanate induse de radiațiile UV. Fotoprotecția se referă nu doar la produsele cu ecrane solare ci include și îmbrăcăminte, ochelari de soare, makeup.

Ecranele solare sunt de două tipuri: chimice/organice și fizice. Mecanismul de acțiune al ecranelor organice se bazează pe structura lor chimică ce permite absorbția radiațiilor UV de mare energie. Ecranele solare chimice constau în blocanți de UVB, pe care le absorb în întregime, și blocanți de UVA, pentru care nu acoperă însă întreg spectrul. Printre filtrele chimice se numără aminobenzoații, cinamații, salicilații, octocrilenul, avobenzonele și ecamsule. Mecanismul de acțiune al filtrelor fizice se bazează pe fenomenul de reflexie și disipare a radiațiilor UV. Proprietățile reflective determină eficacitatea unui ecran solar. Principalele ecrane fizice sunt oxidul de zinc și dioxidul de titan. Oxidul de zinc protejează împotriva unei plaje largi de UVA dar este mai puțin eficient împotriva UVB, în timp ce Dioxidul de titan protejează împotriva UVA2 și UVB dar nu și împotriva UVA1.

Cum ne alegem produsul de fotoprotecție?

Este foarte indicat să alegem un produs cu specificația “spectru larg”, fapt ce reprezintă protecția împotriva UVB și UVA. SPF definește factorul de protecție împotriva UVB. Numărul care însoțește SPF indică timpul necesar apariției eritemului atunci când utilizăm corect un produs de fotoprotecție versus timpul necesar apariției eritemului pe o piele neprotejată. Cu alte cuvinte, cu un SPF 30 aplicat pe piele, timpul până la ”a ne arde” va fi de 30 de ori mai mare, față de situația în care nu am folosi nici un factor de protecție. Un SPF 15 absoarbe 93% din UVB, SPF 30 absoarbe 97% din radiatii iar SPF 50 absoarbe 98% din UVB.

Trebuie să luăm în considerare totuși faptul că aceste valori și date sunt calculate în condiții ideale, de laborator, în timp ce, în viața reală, lucrurile sunt puțin diferite, deoarece există numeroși factori care să influențeze gradul de fotoprotecție.

Cum aplicăm produsele de fotoprotecție?

Cantitatea de produs aplicată este esențială: standardul este de 2mg/cm2 (35g produs/corp, adică aproximativ 2 linguri). Produsul se aplică cu 20-30 minute înainte de expunere și se reaplică după 2-3 ore, după baie sau după activități care intensifică transpirația.

Există forme de prezentare și texturi diferite pentru față, pentru corp, pentru ten acneic, ten sensibil, pentru persoane alergice sau pentru copii. Produsele pot fi găsite sub formă de cremă, ulei, gel, lapte, spray. Există produse care nu lasă urme albe, care au efect non-gras, care nu necesită întindere. Pentru alegerea produsului de fotoprotecție cel mai potrivit pentru nevoile dumneavoastră, cel mai recomandat ar fi să cereți sfatul medicului dermatolog, împreună cu e evaluare a stării generale a pielii Dvs, în cazul în care nu ați făcut acest lucru în ultimii ani.

Produsul de fotoprotecție ideal.

produsul ideal ar trebui sa asigure o protecție simultană anti-UVA și anti-UBV, să aibă un grad mare de remanență pe piele, să reziste la apă și transpirație, sa fie sigur și tolerat de orice tip de piele, inclusiv de pielea sensibilă.

Este de asemenea important să înțelegem faptul că utilizarea unui produs pentru protecție solară permite totuși bronzarea, dar impiedică apariția eritemului și arsurilor, diminuând efectele nocive ale soarelui, pe termen lung.

Produsele de fotoprotecție nu sunt suficiente!

Pe lângă utilizarea produselor de fotoprotecție, este esențial să respectăm trei reguli de aur atunci când ne expunem la soare: (1) Nu trebuie să ne expunem la soare în intervalul orar 10:00-16:00; (2) Nu trebuie expuși copiii sub 3 ani la lumina directă a soarelui; (3) Este recomandat să utilizăm și metode vestimentare de protecție (pălării cu boruri largi, cămăși din materiale subtiri, cu maneci lungi, ochelari cu protecție UV).

Cu speranta ca am reușit să clarificăm o mare parte dintre aspectele legate de fotoprotecție, vă urăm un concediu cât mai plăcut, și o vară lipsită de evenimente datorate soarelui!

