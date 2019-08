Crosul caritabil Oncohelp 2019 Timișoara. Ce trebuie să faceți pentru a participa?

Asociația Atletic Club Maraton și Asociația Oncohelp Timișoara organizează Crosul caritabil Oncohelp 2019, pe o distanță de 4,2 km, cu plecare din parcul Alpinet, terasa Flora, în 22 septembrie, de la ora 10.00. Înscriere, între 08:00 – 09:50.

Taxa de înscriere: 30 lei.

Traseul este următorul: Start: terasa Flora, pe sub podul Tinereții, pe sub podul Michelangelo, pista mal stâng Bega, traversare Bega pe podul Decebal (Băile Neptun), pista mal drept Bega, pista din Parcul Copiilor, pe sub podul Michelangelo, pista din parcul Rozelor, pe sub podul Tinereții, traversare Bega pe podul Traian (Maria), se coboară pe pista mal stâng Bega, terasa Flora, finiș.

Condiţii de participare:

Pentru a participa la eveniment şi a intra în posesia numărului trebuie îndeplinite următoarele condiţii: participanții cu vârste de peste 18 ani vor participa pe propria răspundere iar cei minori vor participa numai cu semnătura părintelui (tutorelui legal).

Fiecare participant trebuie să se înscrie și să-și dea acordul privind condițiile de participare, GDPR și regulament; kit-ul de participare cuprinde: număr de participare;

numărul de participare trebuie prins pe partea din faţă a tricoului şi trebuie să fie vizibil pe tot timpul concursului (nu sunt transmisibile); înscrierea va fi validată în momentul plății taxei de participare și a ridicării numărului;

participarea la “Crosul OncoHelp” se face pe proprie răspundere, în deplină cunoştinţă a aptitudinii de a participa la eveniment, a stării de sănătate fizică şi mental;

fiecare participant este responsabil pentru propria securitate şi siguranţă.

Organizatorii, partenerii, sponsorii, voluntarii şi personalul care participă la realizarea evenimentului nu sunt responsabili pentru orice fel de rănire, deces sau pagube de orice natură care pot surveni în timpul sau ca urmare a desfăşurării evenimentului;

este recomandat ca participanţii să dispună de asigurare în caz de accidente valabilă pentru competiții sportive.

Regulament Crosul OncoHelp 2019

participanţii au obligaţia de a asculta şi de a respecta indicaţiile/instrucţiunile organizatorilor şi a personalului de concurs, să manifeste un comportament civilizat să dea dovadă de fair-play faţă de ceilalți participanți;

organizatorii îşi rezervă dreptul de a interzice luarea startului sau continuarea cursei pentru orice participant dacă acesta se prezintă în stare de ebrietate sau este sub efectul substanţelor halucinogene, de slăbiciune sau epuizare fizică sau psihică.

Prin participarea la Crosul OncoHelp îți dai acordul ca materialele, imaginile realizate în timpul evenimentului să fie folosite, publicate de către organizatori în mass media cât și pe conturile social media.

Crosul are ca scop strângerea de fonduri pentru dotarea cu aparatură medicală (injectomate automate) a tuturor saloanelor din cadrul Spitalului de zi Oncohelp, înlocuind astfel perfuzoarele gravitaționale folosite în prezent, dar și promovarea unui mod de viață sănătos.

La prima ediție, cu fondurile adunate din donațiile participanților și a sponsorizărilor au fost achiziționate 2 injectomate.

Folosirea pompelor volumetrice va permite personalului medical din cadrul Asociației OncoHelp să trateze precis un număr mult mai mare de pacienți într-o perioadă mai scurtă de spitalizare, acoperind astfel în cele mai bune condiții toate solicitările adresate spitalului OncoHelp.

”Dacă doriți să îmbinați plăcerea mișcării în aer liber cu bucuria sprijinirii celor care au nevoie de ajutorul nostru, vă mulțumim din suflet și vă așteptăm cu drag!”, îndeamnă Oncohelp

Donații:

Cei care nu pot participa la acest cros caritabil, dar doresc să își aducă aportul printr-o donație în lupta împotriva cancerului o pot face în conturile bancare:

RO65RZBR0000060017201882 – LEI

RO97RZBR0000060017201888 – EURO

Asociația Oncohelp Cod swift RZBRROBU

Raiffeisen Bank Timișoara.

