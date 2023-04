Cu 35.000 de euro, antreprenorii din Timișoara au la dispoziție o soluție completă de afaceri, în industria IT, oferită de Academia Micilor Developeri

Academia Micilor Developeri, centru educational antreprenorial ce ofera cursuri de programare software, robotica si gandire algoritmica pentru copii, anunta un plan consistent de dezvoltare la nivel national, prin asocierea cu parteneri francizati, pentru deschiderea de noi centre in tara. Decizia vine in contextul cererii in crestere accelerata de cursuri desfasurate offline, alaturi de interesul tot mai mare al antreprenorilor romani de a investi in francize de servicii. Orasele cu potentialul cel mai mare de dezvoltare a unei francize marca Academia Micilor Developeri sunt cele cu o populatie de peste 150.000 de locuitori, iar veniturile anuale estimate ale unei francize pot varia, in functie de orasul in care este deschisa, intre 80.000 euro si 170.000 euro.

“Ne dorim parteneri de afaceri pe termen lung, care sa dezvolte businessul de educatie in IT la cele mai inalte standarde. Prioritatea noastra este calitatea, nu volumul. Am observat ca, in piata francizelor, exista un interes tot mai vizibil fata de astfel de investitii si modele de business. Daca francizele de vanzare de produs (de tip cafenea, restaurant, moda) au fost in trecut cele mai cautate, in ultimii doi ani, din ce in ce mai multe persoane investesc in francize de servicii. Acestea cer mai multa implicare din partea antreprenorului, pentru ca el poate face diferenta in relatia dintre client si business, de aceea se potrivesc unui profil de personalitate empatica, orientata spre socializare, cu o buna capacitate de gestionare si echilibrare a resurselor interioare, care doreste sa faca o investitie cu semnificatie in educatie si tehnologie,” spune Oana Manga, Managing Partner, Academia Micilor Developeri.

Topul oraselor cu o cerere mare de cursuri de programare pentru copii, conform solicitarilor de inscriere primite de la parinti si a numarului de inscrieri la lectiile demonstrative sustinute de profesorii centrului, este format din Bucuresti, Timisoara, Cluj, Iasi, Constanta, Ploiesti, Pitesti si Sibiu. Acestea reprezinta piete sigure de dezvoltare a unei francize dupa modelul de afaceri al academiei. Principalul atu care diferentiaza Academia Micilor Developeri in piata de cursuri pentru copii si tineri este faptul ca este singura scoala de programare din Romania cu o vechime de 10 ani si care are elevi certificati international Java Foundations.

Academia Micilor Developeri este locul unde, inca din anul 2013, copiii si tinerii invata sa devina creatorii tehnologiei de maine. Prin intermediul programarii distractive si ingenioase, elevii cu varste intre 8 si 18 ani pot urma cursuri de programare software, care includ: programare vizuala, gandire algoritmica, robotica, electronica, programare in linie de cod, cursuri de pregatire pentru certificari Java. Franciza ofera posibilitatea de a intra intr-o industrie in plina expansiune, beneficiind de un brand puternic, recunoscut pe plan national. Academia Micilor Developeri a initiat procesul de francizare in urma a 10 ani de crestere si dezvoltare a afacerii, prin dublarea cifrei de afaceri de la an la an. In 2022, aceasta a ajuns la peste 800.000 euro.

Cursurile concepute si predate la Academia Micilor Developeri au un puternic impact educativ si sunt captivante pentru copii. Ei descopera informatia prin joc, in loc sa o memoreze sau sa o preia mecanic de la profesor. Copiii de azi sunt natural atrasi de tehnologie, invata rapid, parcurg cursurile cu energie, curiozitate si entuziasm. Programele academiei li se potrivesc chiar si celor care nu si-au descoperit inca latura tehnica. Odata ce se afla in fata programarii unui joc, a unui robot, odata ce reusesc sa miste obiecte prin linii simple de cod, magia se intampla si platforma si profesorii reusesc sa le deschida o cale catre cunoastere, care de cele mai multe ori le devine pasiune si cariera.

Francizatii au la dispozitie o solutie completa de business in educatie, acces la platforma de e-learning, traininguri periodice pentru echipa de management si pentru profesori, un ghid de predare, cu pachet software pentru utilizare la clasa. Franciza vine cu o programa gata de implementat, care acopera 4 ani de studiu, manual de franciza, asistenta si consultanta continua, suport de marketing din partea francizorului si mai ales cu sisteme informatice de tip CRM si e-learning. Taxa de intrare in franciza este de 10.000 euro, iar bugetul estimat de francizor pentru deschiderea centrului este de 35.000 euro si include taxele de franciza, chirii, garantii, dotari, publicitate lansare, capital operational.

Un beneficiu important oferit francizatilor este suportul acordat pentru dezvoltarea si administrarea afacerii lor, care include:

1. Asistenta in selectia locatiei si amenajarea centrului educational.

2. Acces la un plan de afaceri detaliat si la un sistem de management eficient.

3. Suport in marketing si promovare, cu materiale pregatite si strategii eficiente de atragere a clientilor.

4. Formare initiala si continua, pentru mentinerea la curent cu tendintele si tehnologiile cele mai recente din domeniul IT.

5. Consiliere in recrutarea si pregatirea profesorilor.

In contextul in care piata muncii in domeniul IT cunoaste o cerere constanta de specialisti, antreprenorii care aleg sa se implice in educatia tehnologica a copiilor si adolescentilor contribuie in mod direct la dezvoltarea generatiei urmatoare de profesionisti. Astfel, francizatii Academiei Micilor Developeri se bucura nu doar de avantajele unei afaceri rentabile, profitabila inca din primul an de activitate, ci si de satisfactia de a aduce un aport valoros la dezvoltarea societatii.

Mai multe informatii puteti afla la: https://www.miciideveloperi.ro/parteneri-franciza, parteneri@miciideveloperi.ro.

