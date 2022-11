Cu sprijinul CJ Timiș, elevi din Moșnița, Giroc, Timișoara și Peciu Nou plantează zeci de copaci în curțile școlilor

Elevii din mai multe localități timișene vor planta pomi în jurul școlilor unde învață. Acțiunea are loc sub umbrela Comitetului European al Regiunilor, proiectul Trees for Life, Consiliul Județean Timiș susține o serie de proiecte care vizează extinderea suprafețelor împădurite și educația de mediu în județul nostru.

Un asemenea proiect este „Un județ de 10”, propus de Asociația Verde de Banat și sprijinit de Consiliul Județean Timiș și Inspectoratul Școlar Timiș. În cadrul acestuia, școlile sunt invitate să încurajeze elevii să planteze anual cel puțin 10 copaci/pomi în proximitatea unității de învățământ, astfel încât copiii să se poată ocupa și de îngrijirea lor.

Proiectul va demara în 25 noiembrie cu sesiuni de plantare la unități de învățământ din Moșnița Nouă, Giroc, Timișoara și Peciu Nou.

„Ne dorim ca acest proiect să aibă continuitate în timp și să încurajeze organizarea de activități de mediu la nivelul școlilor din județ. Este important să le insuflăm copiilor dragostea de natură, iar școala are aici un rol important. Ne-am manifestat clar susținerea pentru inițiativa celor de la Verde de Banat, fiind convinși că întreaga noastră comunitate are doar de câștigat de pe urma acesteia”, spune președintele CJ, Alin Nica.

