Cu ”susținerea” PNL și a lui Nicolae Robu, eveniment CanSat va avea loc pe Aeroportul din Caransebeș

Preşedintele PNL Timiş, Nicolae Robu, a explicat vineri cum au stat lucrurile în privinţa proiectului privind schimbarea regulamentului la aerodromul Cioca şi care ar putea anula concursul CanSat.

Mihai Ritivoiu, consilier județean PSD Timiș, a atras atenția, joi, 11 aprilie, despre situația gravă ce s-a creat, fiindcă s-a respins, printr-un vot politic, proiectul de readucere la viață a aerodromului Cioca din Timișoara. Mai mult, el a spus că UVT, prin vocea rectorului Marilen Pirtea, deputat PNL, a luat poziție și a tras un semnal de alarmă în legătură cu blocajul din CJT, privind aerodromul Cioca.

“Vreau să explic poziţia consilierilor judeţeni PNL în CJT la ultima şedinţă, în legătură cu acel proiecte de hotărâre care a vizat adoptarea unui nou regulament pentru aerodromul Cioca, în baza căruia se desfăşoară un eveniment CanSat. Consilierii judeţeni PNL m-au informat că pur şi simplu nu a fost nimeni în stare să prezinte corect despre ce este vorba acolo, că ei erau de acord cu evenimentul, dar nu voiau să se hazardeze şi să voteze un nou regulament fără să ştie ce cuprinde documentul. Mi-au spus că au cerut să se separe lucrurile şi doar să se aprobe evenimentul printr-un amendament. Nu s-a vrut, s-au prezentat la pachet cele două teme. Un nou regulament şi aprobarea unui eveniment şi de aceea nu au votat”, a explicat Nicolae Robu.

Şeful PNL Timiş a adăugat că în seara votului a fost informat despre cum s-au întâmplat lucrurile şi despre ce este vorba şi a luat o decizie.

“Eu nu ştiam despre ce este vorba, pentru că a fost o şedinţă deîndată, extraordinară şi i-am transmis un SMS preşedintelui Călin Dobra şi i-am spus că şi absenţa dumnealui de la şedinţă a făcut ca nimeni să nu poată explica cum stau lucrurile. I-am spus că dacă este foarte important, să convoace o şedinţă deîndată şi-l asigur că toţi consilierii PNL vor participa şi vor vota, pentru că noi nu dorim să încurcăm ceea ce CJT vrea să facă şi dacă sunt lucruri de bine le vom susţine, ca de fiecare dată. Susţinem tot ceea ce este bun pentru comunitate, indiferent cui aparţine ideea sau iniţiativa”, a detaliat Nicolae Robu,

Universitatea de Vest din Timișoara a solicitat în urmă cu două zile rezolvarea impasului în care se afla organizarea eveniment CanSat, dedicat competiției echipelor de elevi talentați în modelarea prototipurilor de minisateliți. Evenimentul, organizat de Agenția Spațială Română în parteneriat cu UVT, se dorea organizat la Aerodromul Cioca, în 24 aprilie 2019, dar a ajuns în pericol de a fi anulat din cauza unor vicii procedurale și birocratice aparținând titularului patrimonial al Aeroportului Cioca, respectiv Consiliul Județean Timiș, care nu a autorizat organizarea competiției în spațiul Aerodormului Cioca, situat în zona periurbană a Timișoarei.

În urma acestei situații critice, Universitatea de Vest din Timișoara a ales să încerce utilizarea unei alte infrastructuri aeroportuare, pentru ca termenul de organizare a competiției CanSat să nu fie declat, iar echipele de tineri elevi din toată țara să nu-și amâne întâlnirea de la Timișoara pentru acest indedit și inovator concurs al minisateliților. La propunerea UVT, conducerea societății care administrează Aeroportul din Caransebeș a confirmat că este de acord să găzduiască etapa finală a competiției din 24 aprilie (25 aprilie în caz de vreme nefavorabilă în prima zi), domnul Gabriel Olariu confirmând că va perfecta, alături de Agenția Spațială Română, documentele necesare organizării în comun a etapei de zbor până la data limită a evenimentului. Transportul celor 70 de tineri ce vor forma echipele în competiție va fi asigurat prin mijloacele de transport ale Universității de Vest din Timișoara.

“Iată că, datorită implicării voluntare și entuziaste a celor care își doresc ca tinerele talente din toată țara să se poată întâlni la Timișoara, am reușit să evităm anularea competiției echipelor ce vor lansa minisateliții în teste de zbor, am depășit impasul creat prin neautorizarea de către Consiliul Județean Timiș a desfășurării întrecerilor în spațiul Aerodromul Cioca. Mă bucur că am găsit deschidere și dorință de susținere din partea autorităților locale din județul vecin, Caraș-Severin, cărora le transmit mulțumiri și aprecieri. Le doresc inspirație echipelor ce se vor întâlni la Universitatea de Vest din Timișoara în competiția CanSat și condiții de zbor cât mai bune pentru prototipurile de minisateliți pe care le vor ridica în aer la Aeroportul din Caransebeș”, a subliniat rectorul Universității de Vest din Timișoara, prof.univ.dr. Marilen Pirtea.

Comentarii

comentarii