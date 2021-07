Culiță Chiș, subiect intens de discuție în Consiliul Local Timișoara

Culiță Chiș, fostul director al Direcției Generale Drumuri, Poduri, Parcaje și Rețele de Utilități (DGDPPRU), a depus, la începutul lunii iulie, o plângere prealabilă în care cere revocarea Hotărârii de Consiliu Local prin care se aproba noua organigramă. Marți, 27 iulie, această plângere a ajuns și în fața consilierilor locali, lucru care a creat anumite contre între reprezentanții PNL și USR PLUS, cei care se presupune că sunt colegi de alianță.

„Îmi amintesc că în plen, acum câteva luni, când a început epurarea foștilor șefi, s-a spus «vom fi transparenți». Domnul primar ne-a explicat că fiecare dintre cele 100 de cadre de conducere, în final, vor putea participa la un concurs la o altă direcție, pe un alt post. Acum, desigur nu este vorba de persoane, ci este pentru corectitudine. Am căutat în cele 100 de posturi posibile. Poate este o omisiune, însă niciunul dintre ele nu ar corespunde cu pregătirea acestui om”, a spus Simion Moșiu, PNL.

Liberalul a punctat faptul că, de exemplu, la Direcția Tehnică – una mai complexă care să ia locul DGDPPRU –, se caută director care să fie pregătit în inginerie civilă, electronică, ingineria sistemelor sau informatică. În același timp, niciun post liber nu necesită pregătire în managementul traficului sau mobilitate urbană, studii pe care le-a urmat inclusiv Culiță Chiș.

„Conform legii, atribuțiile directorului Direcției Tehnice, nu se modifică cu mai mult de 50%, așa cum s-ar susține în hotărârea atacată. (…) Domnul Culiță nu este un personaj afiliat politic, este moștenit de la domnul Ciuhandu. Îl dăm afară pentru ce a făcut sau pentru ce a trebuit să facă?”, a completat Moșiu.

Primarul Dominic Fritz nu a fost de acord: „Suntem obligați de lege să oferim orice alt post care corespunde cu pregătirea. Această reorganizare nu este una ca să dăm afară pe cineva, să pedepsim. Nu are nicio legătură cu performanța unor oameni, este făcută după niște considerente funcționale. Fosta direcție general DGDPPRU, tocmai, a fost desființată pentru că avem altă viziune. (…) Din câte știu eu, domnul respectiv s-a și înscris pentru un post vacant, se pare că a găsit. Motivul de ce foarte puține posturi vacante se găsesc în noua Direcție de investiții și mentenanță este că la fosta Direcție Edilitară nu prea au fost posturi vacante, au fost ocupate chiar de domnul Culiță”.

La modul general, și fostul viceprimar Dan Diaconu a punctat unele nereguli privind studiile cerute pe anumite posturi: „Dincolo de discuția referitoare la un absența unui post pentru un absolvent de transporturi (cum este Chiș – n.r.), nu avem niciun post pentru un doctor în horticultură. Spunem că nu e cu dedicație. Realitatea este că avem dedicații către trei, patru, cinci persoane. Cele 100 de posturi (vacante – n.r.), prin pregătirea pe care o cereți, nu au nicio legătură cu dezvoltarea Timișoarei. Vedem psihologi, geografi. Nu că nu ar fi meserii respectabile, dar sunt persoane cu o pregătire care în niciun caz nu se va transforma orașul”. La aceste critici, primarul a răspuns cu „Asta înseamnă că avem viziuni diferite”. Persoanele cu pregătire în științe umane, a spus Fritz, ar fi cerute în direcțiile care țin de comunicare, de exemplu, cea de relaționare cu cetățenii.

După contrele dintre colegii de alianță, a intervenit și Tiberiu Negrei, președintele sindicatului angajaților din primărie. „Am rămas surprinși că am înregistrat o plângere prealabilă pe 15 iulie, plângere făcută în numele a 33 de salariați. Încercând de câteva zile să mă lămuresc de ce nu apare pe ordinea de zi, domnul Andraș (șeful Serviciului de Resurse Umane – n.r.) îmi spunea că are punct de vedere. Sunt patru motive extrem de serioase, de importante, inclusiv cel cu comisia paritară. Desigur, între cei 33 apare și Culiță Chiș. Există un motiv extrem de serioase (pentru o eventuală revocare a HCL-ului – n.r.). S-a spus în ședință din iunie de lipsa avizului comisie paritare că, la fel ca toate avizele, este consultativ. Realitatea este că nu există comisie paritară, este în procedură de constituire. Am adunat practică din țară, există foarte multe hotărâri judecătorești care anulează organigrame. Ar mai fi Direcția Evidență a Persoanelor care nu ar trebui să țină de aparatul primarului, ci este, conform legii, în subordinea CL. Ne păstrăm punctul de vedere privind neorganizarea unei dezbateri și lipsa informării funcționarilor publici”, a declarat Negrei. Acesta a mai spus că sindicatul se pregătea să atace în instanță organigrama, însă nu a făcut sperând că acesta va fi revocat în ședința de marți.

„Este dreptul meu ca primar, al Consiliului Local Timișoara, să fac astfel de reorganizări prevăzute de lege. Nu există prevederi ca locul de muncă să fie în veci vecilor același”, a spus Fritz. Acesta a menționat că Direcția de Evidență a Persoanelor este singura direcție neatinsă de organigramă, aceasta funcționând ca și până acum. Primarul a ținut să sublinieze faptul că Rodica Aurelian, cea care s-a ocupat în trecut de organigrame și regulamente de funcționare este reprezentată de sindicat și că, până acum, sindicatul nu a mai dat în judecată organigramele și regulamentele. „Faptul că există rezistență îmi confirmă că suntem pe drumul cel bun. O reorganizare unde toată lumea este mulțumită ar însemna că lucrurile vor merge la fel. (…) Sunt sigur că s-a făcut respectând toate termenele legale”, a încheiat primarul.

La momentul votului au fost unele emoții care au privit mai mult formularea întrebării care se supune la vot. Până la urmă, s-a stabilit o majoritate de 14 voturi „pentru”, în ideea că asta ar însemna menținerea HCL-ului contestat.

Comentarii

comentarii