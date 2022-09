Cultivator de cannabis, arestat la Darova

Politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Timisoara, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Timisoara, au efectuat o perchezitie domiciliara, in comuna Darova, judetul Timis, la o persoana banuita de trafic de droguri de risc.

Un mandat de aducere a fost pus in executare. Din cercetari a reiesit ca un barbat, in varsta de 39 de ani, ar fi cultivat, dupa care ar fi distribuit cannabis in Timisoara. In urma perchezitiei domiciliare, au fost ridicate aproximativ 1 kg. de cannabis si mai multe plante de cannabis, cultivate in curtea casei, cat si la marginea comunei, intr-o zona cu vegetatie deasa. Un barbat, in varsta 39 de ani, a fost condus la sediul D.I.I.C.O.T. ÔÇô Serviciul Teritorial Timisoara, pentru audieri. Actiunea a beneficiat de suportul de specialitate al Directiei Operatiuni Speciale din cadrul Politiei Romane. La activitati au participat si politisti din cadrul I.P.J Timis si jandarmi ai Gruparii de Jandarmi Mobila ÔÇ×Glad VoievodÔÇŁ Timisoara. In urma administrarii probatoriului in cauza, barbatul a fost retinut pentru 24 de ore, sub aspectul savarsirii infractiunii de trafic de droguri de risc, iar, in cursul zilei de luni, magistratii au dispus masura arestarii preventive, pentru 30 de zile. Barbatul a fost depus in Centrul de Retinere si Arestare Preventiva din cadrul I.P.J. Timis, scrie Lugoj Info.

